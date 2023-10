Kommentar

vor 17 Min.

Promotionen an der Hochschule: Eine Stärkung des Wissenschaftsstandorts

Plus Nun können Studierende auch an der Augsburger Hochschule promovieren. Das vereinfacht nicht nur das Verfahren, sondern ist auch für den Standort ein großer Sprung.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Wer als Student der Technischen Hochschule Augsburg (THA) bislang promovieren und seinen Doktortitel machen wollte, brauchte dazu eine Begleitung durch eine Universität. Mit dem nun erteilten Promotionsrecht für die THA fällt diese Hürde weg, Studierende können ihr Vorhaben direkt an der Hochschule umsetzen. Das vereinfach nicht nur das Verfahren, sondern ist auch für die THA und den Wissenschaftsstandort Augsburg ein großer Sprung.

Die Forschungstätigkeit an der Hochschule hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Immer mehr Professoren tragen einen Doktortitel oder sind habilitiert. Diese und weitere Entwicklungen, wie jetzt die Erteilung des Promotionsrechts, haben die Qualität der Lehre stetig erhöht. Die Hochschule zieht in ihrer Bedeutung zunehmend mit der Universität gleich, ohne dabei ihren Bezug zur Praxis zu verlieren. Zahlreiche Forschungsarbeiten laufen in enger Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Wirtschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen