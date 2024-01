Sperrungen in Augsburg: Mehr Eigenverantwortung zulassen

Plus Etliche witterungsbedingte Sperrungen im Dezember waren unvermeidlich, einige aber überzogen. Es liegt an den Bürgern, mehr Entscheidungsfreiheit einzufordern.

Anfang Dezember "versank" Augsburg im Schnee, die Stadt sperrte öffentliche Einrichtungen rigoros ab. Diese Entscheidung fiel keinem in der Verwaltung leicht. Jedem ist klar, dass Online-Unterricht für Eltern wie Kinder eine Herausforderung ist. Auch macht es niemandem eine Freude, trauernde Angehörige vor verschlossenen Friedhöfen stehenzulassen oder Schwimmern den Zugang zum Hallenbad zu verwehren. Trotzdem waren die Schließungen in zweierlei Hinsicht bedenklich: Zum einen sagten sie viel über den schlechten Zustand Augsburger Gebäude aus. Schließlich sperrte die Stadt München trotz stärkerer Schneelasten weder Schulen noch Hallenbäder.

Nach dem Wintereinbruch Anfang Dezember sperrte die Stadt rigoros ab. Foto: Michael Hochgemuth (Symbolbild)

Zum anderen offenbarten sie ein fehlgeleitetes Verständnis von dem, was den Bürgern zuzutrauen ist und was nicht. Wegen beträchtlichen, aber keinesfalls rekordverdächtigen Schneefalls sperrte die Stadt ganze Waldgebiete ab und untergrub so die Möglichkeit eigenverantwortlicher Entscheidungen. Ja, nach Schnee und Wind besteht ein erhöhtes Risiko von Astbrüchen und umstürzenden Bäumen. Letztlich sollte aber ein Besuch des Stadtwaldes der persönlichen Einschätzung jeden Bürgers überlassen werden. Es ist ein Trend, der sich abzeichnet. Im Sommer beispielsweise untersagte die Stadt ihren Bürgern sogar das Gießen städtischer Bäume und begründete dies mit potenzieller Unfallgefahr und versicherungsrechtlicher Bedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen