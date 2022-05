Spielplätze sind der falsche Ort zum Sparen

Plus Wer sich in Augsburg umsieht, findet schnell Spielplätze, die traurig wirken. Ihr Zustand ist ein Gradmesser dafür, wie wichtig der Stadtpolitik Kinder sind.

In dieser Woche hat sich der Umweltausschuss der Stadt damit befasst, welche Spielplätze in Augsburg saniert werden müssen und wo neue entstehen sollen. Dazu hat das zuständige Amt für Grünordnung ein Papier vorgelegt. Wer das liest, bemerkt schnell: Die zuständige Abteilung weiß genau, welche Spielplätze was bräuchten, damit sie für Kinder attraktiv werden. Oder wo in der Stadt eine Spielfläche benötigt wird. Wer den Text liest, stellt aber auch fest: Fast alle Projekte, die dort angestoßen werden, sind alt. Viele stehen schon seit Jahren in dem Papier, das vor jeder Haushaltsberatung neu aufgelegt wird. Umgesetzt wurden sie bislang nicht, denn das nötige Geld wurde nicht bewilligt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen