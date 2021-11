In Augsburg gibt es Musik emanzipierter Klosterfrauen zu hören

Plus Die Dominikanerinnen von St. Katharina gingen zu Beginn des 17. Jahrhunderts musikalisch neue Wege. Ein Konzert führt nun vor, wie das geklungen hat.

Das frühere Dominikanerinnenkloster St. Katharina in Augsburg ist heutzutage vor allem Kunstfreunden ein Begriff. Beherbergt doch die zugehörige Klosterkirche seit langer Zeit die Staatsgalerie Augsburg, eine Sammlung mit herausragenden Werken Alter Meister. Mit Bedacht war St. Katharina im 19. Jahrhundert, nach Säkularisation und Übergang in königlich-bayerischen Besitz, zur Galerie bestimmt und dafür aufwendig hergerichtet worden. Viele der Bildtafeln, die auch heute den Gemäldebestand zieren, waren nämlich für eben dieses Kloster der Dominikanerinnen gestiftet worden, darunter die berühmten „Basilikabilder“ von Hans Holbein d. Ä., Hans Burgkmair, sowie einem unbekannten Meister.