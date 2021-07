Augsburg

Wie Clubs und Museen in Augsburg zusammenarbeiten wollen

Plus Clubs sind seit anderthalb Jahren geschlossen. Die Kulturzeitschrift A3 und das Zentrum für Gegenwartskunst im H2 des Glaspalastes wollen mit einer Diskussionsveranstaltung darauf aufmerksam machen.

Von Sören Becker

Szenen wie im H2 sind in der Pandemie selten geworden. Dröhnende Technomusik, tanzenden Menschen. Am Plattenteller steht der international erfolgreiche DJ David Kochs. Das alles mitten in der Ausstellung in dem Museum. Gleichzeitig werden Kunstwerke aus dem Museum in Clubs wie der Ballonfabrik oder dem Hallo Werner ausgestellt. Darunter Arbeiten von Ulu Braun, Sebastian Giussani und Roland Rauschmeier. „Bilder und Musik haben sich zu einem neuen Ganzen verbunden“, erklärte Museumsleiter Thomas Elsen.

