Das LMZ verliert ihren Gründungsrektor Julius Berger

Plus Als sich in Augsburg die Chance ergab, eine Musikhochschule zu gründen, hat Julius Berger sie wesentlich geformt – später vor dem Untergang gerettet.

Als Sie zum Wintersemester 2000/01 als Professor an die neue Musikhochschule Nürnberg-Augsburg berufen wurden, wie fühlte sich das an? Es war für Sie ja auch eine Heimkehr in die Vaterstadt.

Julius Berger: Das ist richtig. Es war, wie wenn sich ein Kreis schließt. Diese neue Hochschule bot alle Möglichkeiten, sie neu zu positionieren. Ich habe dann eine ganze Reihe von Neuerungen eingeführt in dem Bewusstsein, dass man den Studierenden ständig Ziele geben sollte. So gab es in der Reihe „Von der Idee zum Werk“ Werkbetrachtungen. In einer Kammermusikreihe spielen Professoren mit Studierenden. Und in der Reihe „Komponist und Interpret“ waren wichtige Komponisten wie Krzystof Penderecki, Sofia Gubaidulina, Gija Kantscheli, Wolfgang Rihm und viele mehr zu Gast.

Hatten Sie damals schon eine Vision für die Ausbildungsstätte? Immerhin sind Sie ein Semester später schon zum stellvertretenden Rektor der Augsburger Abteilung gewählt worden.

Berger: Ich war mit 28 an der Musikhochschule Würzburg einer der jüngsten Professoren in Deutschland, danach hatte ich einen Ruf nach Saarbrücken, dann nach Mainz. Man macht an jeder Hochschule Erfahrungen und versucht an neuer Stelle, vor allem in einer beweglichen Situation wie damals in Augsburg, die Neuerungen umzusetzen. In Augsburg galt es, der neuen Hochschule ein Profil in der deutschen Hochschullandschaft zu verleihen. Da haben wir gut begonnen.

Sie konnten aufbauen auf die Opernschule, die Blasorchester-Abteilung, die Kirchenmusik …

Berger: Diese Bereiche waren eine hervorragende Grundlage für eine Hochschule und ließen sich gut integrieren. Ich habe sehr geschätzt, was meine Vorgänger auf den Weg gebracht haben – einschließlich des Internationalen Leopold Mozart Violinwettbewerbs, den ich auch geerbt habe. Als Neuerung und weitere Profilsäule konnte ich den Studiengang Musiktherapie einführen. Des Weiteren war meine Idee einer hochschuleigenen Sommerakademie auf Schloss Oettingen ein großer Gewinn für unsere Studierenden.

Sie waren ab 2000 sogar Leiter des Violinwettbewerbs. Auch ein Beitrag, der Augsburger Musikszene einen weiten Horizont abzustecken?

Berger: Ich habe wesentliche Impulse für den Wettbewerb gesetzt, sodass er Profil unter den internationalen Wettbewerben bekam. Wir haben mehrmals Gidon Kremer als Ehrenpräsidenten hier gehabt. Ich habe eine Kammermusikprüfung eingeführt, einmal sogar durch ein Werk aus der Oettingen-Wallerstein’schen Bibliothek. Die Neue Musik war durch ein Auftragswerk mit Bezug zu Leopold Mozart vertreten, die alte Musik konnte ich für historische Aufführungspraxis öffnen. So hat der Wettbewerb großes internationales Ansehen erworben.

Internationalität war Ihnen auch in der künstlerischen Ausbildung wichtig?

Berger: Es war mir wichtig, den Studierenden ständig neue Facetten zu bieten. Für den Lernerfolg ist es am schädlichsten, wenn es eine Routine von Unterricht zu Unterricht ergibt. Man muss die Studierenden konfrontieren mit dem Neuen, mit Projekten, mit Wettbewerben. Sie müssen ständig angeregt werden. Wenn sie beispielsweise ein neues Werk erarbeiten und dann dem Komponisten begegnen – das sind neue Qualitäten des Musikstudiums. Nicht zuletzt habe ich auch dadurch eine gewisse Nähe zu den Studierenden gewonnen.

Im Wintersemester 2003/04 leiteten Sie das Haus nur mehr kommissarisch. Fühlten Sie sich von den Verwaltungsaufgaben in Ihrer künstlerischen Arbeit zu sehr beschnitten?

Berger: Ich dachte damals: Ich habe meine Pflicht getan und die Hochschule auf einen Weg gebracht und könnte sie nun ruhigen Gewissens einem Nachfolger übergeben. Es fiel aber schwer, dafür einen der Professoren zu finden.

Ahnten Sie bereits, dass Augsburg und Nürnberg eines Tages getrennte Wege gehen würden?

Berger: Nein, absolut nein. Das hat man mir später unterstellt. Ich hatte mich aus der Leitung zurückgezogen, um mich mehr meiner Familie und meinen künstlerischen Aufgaben zu widmen.

Schon 2006 war erneut Ihre Kreativität gefordert als Leiter einer Internationalen Leopold-Mozart-Akademie. Kam die Idee von Ihnen?

Berger: Es gab für dieses Akademie-Modell, das ich entworfen hatte, kein direktes Vorbild. Allerdings hatte ich mich bereits in meiner Würzburger Zeit mit dem damaligen Präsidenten Bertold Hummel mit solchen Gedanken befasst. Wir waren mit Kultusminister Hans Maier, später mit seinem Nachfolger Wolfgang Wild im Gespräch, eine solche Akademie in Schloss Oettingen einzurichten. Der Plan ist aus politischen Gründen gescheitert.

Inwieweit unterscheidet sich das Leopold-Mozart-Zentrum der Universität von der damaligen Akademie?

Berger: Die Akademie war ein elitäres Modell, während das LMZ einen geregelten Studienbetrieb im Bachelor- und Masterbereich vorsah.

Es gab anfangs ja einige Zweifel daran, ob eine Abteilung an der Universität eine vollgültige künstlerische Ausbildung leisten kann. Wie hat sich das LMZ bewährt?

Berger: Allein die Erfolge, die wir haben, dass zum Beispiel der Solocellist des Leipziger Gewandhausorchesters hier studiert hat, dass eine ganze Reihe späterer Professoren aus meiner Klasse kommen – sechs Absolventen in den letzten acht Jahren. Das spricht dafür, dass dieses Modell ein gutes Modell ist. Natürlich muss jedes gute Modell noch besser werden. Es muss ausgebaut und verändert werden, um gut in die Zukunft zu gehen.

Und wie sieht das Leopold-Mozart-Zentrum in der Zukunft aus?

Berger: Die Zukunft wird durch die jetzige Leitung des LMZ gestaltet.

Das LMZ hat auch das Musikleben in Augsburg wesentlich bereichert. War die Resonanz beim Publikum immer entsprechend?

Berger: Der Besuch in meinen Veranstaltungen – da kann ich es am besten beurteilen – war immer hervorragend. Hier sind höchstkarätige Veranstaltungen bei freiem Eintritt geboten. Insofern leistet das LMZ einen wichtigen kulturellen Beitrag.

Das LMZ wird bald von der Maximilianstraße in die Grottenau umziehen. Wird das ein guter Standort sein?

Berger: Es wird ein sehr guter Standort sein, wenn man sich vorstellt, dass dort LMZ, Theater und Stadtbücherei in einer Art Kulturmeile zusammengefasst sind und man sich gegenseitig befruchten kann. Und der Konzertsaal in der ehemaligen Post-Schalterhalle, für den ich intensiv gekämpft habe, wird ein Schmuckstück nicht nur für das Leopold-Mozart-Zentrum.

Waren Sie nicht auch einer der Gründerväter der Augsburger Hochschulgottesdienste mit jeweils einem hochkarätigen, musikalischen Programm?

Berger: Ich war zumindest von Anfang immer wieder dabei, war mehrmals einer der Prediger. Ich finde das eine wunderbare Sache. Hier berühren sich die Musik und die Religion und beide weisen über den Menschen hinaus. Insofern finde ich die Hochschulgottesdienste eine segensreiche Einrichtung.