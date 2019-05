vor 40 Min.

Die Leidenschaft für die Musik lässt sie nicht los

Vor dem traditionellen Sommerkonzert berichten Mitglieder des Kolping-Blasorchesters Göggingen von ihren Vorlieben

Von Peter Köhler

Wie die Väter, so die Söhne: Weil Samuel Petrowitsch als Kind gerne zuhörte, wenn sein Vater daheim auf seiner Trompete übte, wollte er selbst lernen, das Instrument zu spielen. Heute spielt der 17-Jährige als einer der jüngsten Musiker – wie die Eltern – im Gögginger Kolping-Blasorchester mit.

Auch Helmut Seiler produzierte seine ersten Töne in der elterlichen Wohnung zunächst auf einem Tenorhorn. Schon bald stieg er auf die Trompete um, weil er auch Tanzmusik spielen wollte. „Schuld“ war sein Vater, ein „Vollblutmusiker“, so der mit 82 Jahren älteste Aktive. Das Orchester nannte sich damals noch „Gesellenmusik“. Zusammen mit einem anderen Mitspieler war er auch Seilers Musiklehrer.

Wie sein Vater wurde auch Seiler ein Vollblutmusiker. Er tourte lange mit seinem Flügelhorn auf dem Moped kreuz und quer durch die Region. In Big Bands, einem Salonorchester und bei der Kirchenmusik in Heilig Kreuz blies er sein Instrument. „Ich mag einfach jede Art von Musik, wenn sie einen klaren Rhythmus hat, Stimmungen widerspiegelt und einen guten Klang abgibt“, erklärt der Senior des Blasorchesters seine große Leidenschaft.

Jetzt, im Alter, fordere seine Frau mehr Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Mit ihr teilt er seit 50 Jahren auch ein Hobby: „Ich habe mit 32 Jahren zusammen mit meiner Frau das Tennisspielen angefangen und auch den Trainerschein gemacht“, erzählt er. Zu vielen Konzerten begleitet sie ihn – als Partnerin, die ihm oft gute Anstöße für sein Spiel gibt.

Neben seinen Eltern spielt auch Samuel Petrowitschs Bruder im Kolpingorchester mit. Trompete und Flügelhorn sind die Instrumente, auf denen Samuel zum weit und breit einmaligen Klang des Orchesters beiträgt. Da dem 17-jährigen Gymnasiasten musikalisches Talent in die Wiege gelegt wurde, sei es ihm nicht schwergefallen, die Instrumente zu erlernen, sagt er bescheiden. Die Proben des Blasorchesters sind feste Bestandteile seines Terminplanes. Für weitere Hobbys bleibt nicht viel Zeit: „Ich mache nächstes Jahr Abitur, da muss ich Prioritäten setzen: Dazu gehört in jedem Fall die Musik.“ Deswegen spielt er momentan auch nicht in der Big Band des Blasorchesters mit. Aber sobald der Schulstress vorbei ist, will er dort wieder einsteigen. Vielleicht wird er sich dann auch anderweitig engagieren, als Notenwart zum Beispiel.

Eine bevorzugte Stilrichtung hat Petrowitsch nicht. „Ein Stück ist ein Stück“, sagt er. Daheim genießt er es, mit seiner Musikerfamilie Volksweisen zu spielen.

des Kolping-Blasorchesters mit traditioneller und konzertanter Blasmusik findet am Sonntag, 2. Juni, um 18.30 Uhr im Hof des alten Rathauses, Von-Cobres-Straße 1, statt.

