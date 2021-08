Friedensfest

Wenn Künstler sich die Sinnfrage wegen der Pandemie stellen

Prof. Stephanie Waldow lehrt Neuere Deutsche Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Ethik an der Universität Augsburg. Sie hat die Podiumsdiskussion "Ruiniert Euch!" mitorganisiert.

Plus Ein Podium bringt hochkarätige Stimmen der deutschen Literatur unter dem Motto "Ruiniert Euch!" zusammen und präsentiert ein gemeinsames Buch.

Von Gerlinde Knoller

Ein irritierender Titel: „Ruiniert Euch!“ Er stand über der Podiumsdiskussion zum Friedensfest im Textilmuseum (Tim), in der es um die Frage nach Haltung und Engagement in Kunst und Literatur ging. „Ruiniert Euch!“, ist auch der Buchtitel einer neu erschienenen Anthologie mit 38 Beiträgen von Autorinnen und Autoren, die in Essays, Interviews oder Gedichten darüber nachgedacht haben, ob mit Literatur und Theater die Welt zum Besseren hin zu verändern sei.

