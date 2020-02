Harald Schmidt und die Kunst, ein Interview zu führen

Plus Entertainer Harald Schmidt ist in Augsburg und die Stadtbücherei ist gut besucht wie selten. Dort wird er von Timo Frasch befragt, es ist die reine Kurzweil.

Wer interviewt wen? Beide sind Meister ihres Fachs: Der Redakteur der Frankfurter Allgemeinen, Timo Frasch, und der Talkmaster Harald Schmidt. Auf Einladung der Buchhandlung am Obstmarkt führten sie vor großem Publikum in der Stadtbücherei ein Gespräch, eine Neuauflage des Interviews, das Schmidt und Frasch für dessen Buch „Sie stellen mir Fragen, die ich mir nie gestellt habe“ gegeben hatte. In dem Buch finden sich 20 „Männergespräche“ von Frasch mit Künstlern, Kabarettisten, Publizisten und anderen Persönlichkeiten.

Das Interview dauerte gut eineinhalb kurzweilige Stunden und streifte ein Bündel von Themen. Das Publikum ging lachend mit. Erst stimmte der gebürtige Baden-Württemberger Harald Schmidt ein Loblied auf Bayern an, um sogleich eine Einschätzung von Markus Söder anzufügen: „Er ist der große Praktiker“. Das Politische kam bei Schmidt ernsthaft daher, doch bevor es zu staatstragend wurde, schlug er Volten ins Komische. So gehe es bei Söder jetzt um „Bäume, Bienen und bünstliche Bintelligenz“.

Harald Schmidt drehte den Spieß einfach um und stellte Fragen

Immer wieder ging es bei Frasch und Schmidt auch um die Kunst, ein gutes Interview zu führen. Herrlich, wie bei diesem Gespräch immer wieder das passierte, was nicht sein sollte: Dass einem der Interviewpartner das Heft aus der Hand nimmt, und statt seine Antworten zu geben, einfach selber die Fragen stellt. Timo Frasch erzählte bereitwillig von seiner Arbeit als politischer Redakteur in München. So erfuhr das Publikum, dass Söder den Journalisten in München entgegenkommt, indem er die großen Themen schon in einem „Vorbriefing“ am Vorabend anreiße.

Plötzlich waren sie wieder bei einem anderen Thema – keinen störte es. Im Gegenteil. Witzig die Geschichte, wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter Harald Schmidt in dessen Talkshow so weit gebracht hatte, dass er als Klavierbegleiter vor Aufregung nicht mehr die weißen von den schwarzen Tasten unterscheiden konnte. Zu komisch Schmidts Begründung, warum er nicht in den sozialen Medien unterwegs sei: „Ich muss ja nicht zu allem was sagen.“ Hoppla – hat er an diesem Abend zu irgendeinem Thema nichts gesagt?

Vor Kurzem war Harald Schmidt schon einmal in Augsburg, zu unserer Augsburger Allgemeine Live Veranstaltung: