vor 43 Min.

„Hoffentlich haben Sie tierischen Spaß“

Als Schauspieler am Theater war der Entertainer frustriert. Seine Kollegen haben ihn aber in guter Erinnerung

Das konnte sich Schauspielerin Christel Peschke am Donnerstag wirklich nicht entgehen lassen: den Live-Talk unserer Zeitung mit ihrem ehemaligen Stadttheater-Kollegen Harald Schmidt. Nur zu gut erinnert sie sich noch an den hoch aufgeschossenen jungen Mann, der frisch von der Schauspielschule in Stuttgart ans Stadttheater kam. „Der riesengroße Harald spielte den kleinen Jungen im Weihnachtsmärchen ‚Die Schneekönigin‘, das war schon sehr komisch“, erzählt sie. Außerdem sei er bei ihrem ersten Brecht-Abend mit dabei gewesen, berichtet Peschke. Schmidt sei ein großer Fan von Claus Peymann gewesen, der damals in Stuttgart Intendant war und Brecht-Liederabende veranstaltet hatte. Da habe er sich einiges abgeschaut. „Rappelvoll“ sei es damals im „Goldenen Adler“ , einer verrauchten Kneipe in der Altstadt, gewesen. „Die Leute saßen neben uns auf dem Boden.“ Schmidt habe sie am Klavier begleitet und sogar ein Lied für sie geschrieben. „Die handgeschriebenen Noten habe ich heute noch“, sagt Christel Peschke.

Die erhofften großen Rollen blieben Harald Schmidt versagt, als er zwischen 1981 und 1984 am Stadttheater Augsburg unter dem damaligen Intendanten Helge Thoma engagiert war. Seine erste Rolle war ein Ein-Satz-Auftritt in Lessings „Nathan der Weise“. Aber wie „phänomenal gut“, so Peschke, Harald Schmidt als scharfzüngiger Satiriker war, stellte er in dem Jugendstück „Orfeus“ unter Beweis, in dem er einen Entertainer spielte. „Das war seine Domäne, das sah man sofort“, weiß die Schauspielerin noch gut.

Inszeniert hatte das Stück Dieter Goertz, der ebenfalls Schauspieler an den Städtischen Bühnen war und sich erstmals als Regisseur ausprobieren konnte. „Ich traf Harald das erste Mal in der Kantine und habe ihn gefragt, ob er auch Klavier spielen könne. Dafür sei er aber nicht hier, hat er fast ärgerlich geantwortet. Er war ganz schön frustriert, dass er in Augsburg nicht gleich durchstarten konnte, wie er sich das vorgestellt hatte“, erzählt Dieter Goertz am Telefon. Er lebt seit Jahren in Berlin und ist immer noch mit Harald Schmidt befreundet. So komisch und ironisch Schmidt war, so ernsthaft, präzise und verlässlich sei er aber auch gewesen, charakterisiert Goertz seinen Ex-Kollegen.

Dass es dabei großen Spaß gemacht habe, mit Harald Schmidt zu arbeiten, stellt Karla Andrä heraus. Die Schauspielerin, die heute das Faks-Theater betreibt, spielte und sang 1988 in einer Schlagerrevue, die Schmidt für das Stadttheater konzipiert und zusammen mit Dieter Goertz inszeniert hatte. In dieser Zeit war er längst als Kabarettist am Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ und kam für diese Regiearbeit zurück ans Augsburger Theater. Der Zynismus Schmidts, der heute sein Markenzeichen ist und den Andrä „gewöhnungsbedürftig“ findet, sei damals noch nicht so ausgeprägt gewesen. „Er war eher schräg“, hat sie in Erinnerung. Erst neulich stieß Andrä beim Stöbern auf das Programmheft, in dem Schmidt geschrieben hatte: „Was möchte die Kunst? Hoffnung geben. Hoffentlich haben Sie tierischen Spaß und hoffentlich bekommen Sie Karten.“

"Lesen Sie dazu das Montagsinterview Seite12

Themen Folgen