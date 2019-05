vor 21 Min.

Jede Menge Verwirrung um den „siebten Bua“

Volkstheater Göggingen überzeugt im Roncallihaus mit einer Komödie aus der guten, alten Zeit

Von Andreas Alt

Auch in der guten alten Zeit gab es schon Fake News. Sie verbreiteten sich nicht so ungehemmt wie in unserer hochtechnisierten Welt, aber konnten auch schon eine Menge Verwirrung stiften. Das wird gerade vom Kleinen Volkstheater Göggingen vorgeführt, in ihrer Komödie „Der siebte Bua“, die derzeit im Roncallihaus zu sehen ist. Mit dem Stück hat die Bühne einen guten Griff getan. Die Handlung ist so einfach, dass sich das Ensemble ganz auf die pointenreiche Umsetzung konzentrieren kann. Beim Premierenpublikum kam das sehr gut an.

Die Geburt seines siebten Kindes verändert für den Bauern Simon Kornreuther (Robert Huber) alles. Es ist nämlich, wie er von der Hebamme (Ingrid Heuberger) und seiner Schwägerin (Moni Schnell) erfährt, ein Sohn – sein siebter. Davon muss, wie Kornreuthers Spezl Anderl (Michael Vogler) anregt, der Prinzregent Luitpold erfahren. Der stellt sich in solchen seltenen Fällen nämlich seinen Untertanen als Taufpate zur Verfügung. Kornreuther greift sofort zur Feder und schreibt einen Brief nach München.

Eben noch war der Bauer hoch verschuldet und hatte so manche Probleme im Dorf. Sobald der Prinzregent seine Teilnahme an der Tauffeier zugesagt hat, ist Kornreuther für jeden Kredit gut, wird umgehend zum Bürgermeister gewählt und kann sogar erreichen, dass seine Schwägerin ihren Schwarm heiraten kann, wofür die Familie bisher nicht gut genug war. Alle rechnen sich aus, dass der Kontakt zum Landesherrn auch ihnen gewisse Vorteile bringen wird. Nur eines weiß Kornreuther noch nicht: Sein neugeborener Sohn ist in Wirklichkeit ein Mädchen. Die Hebamme und die übrigen Hofbewohner haben sich nicht getraut, ihm das zu sagen, weil er schon vor der Geburt getönt hatte, er werde nur einen „siebten Bua“ akzeptieren.

Schließlich kommt der Bauer selbst drauf, als er mit Anderl einmal Windeln wechseln muss (die witzigste Szene der Inszenierung). Doch was nun? Wie kann der Irrtum, nein: die Katastrophe wieder aus der Welt geschafft, wie kann die Blamage abgewendet werden? Das soll hier natürlich nicht verraten werden.

Nur so viel: Die Darsteller haben die Typen, die sie verkörpern, bis in die Nebenrollen hinein gut im Griff. Dies gilt besonders für die Hebamme und die Schwägerin, die die Falschmeldung in die Welt gesetzt haben und die Konsequenzen nicht mehr steuern können. Erfrischend komisch agieren aber auch die Schneiderin (Sonja Sailer), die plötzlich nichts mehr dabei findet, Kornreuthers neues Gewand ohne Bezahlung zu liefern, die ebenso frömmlerische wie geschäftstüchtige Kleemaierin (Teresa Kraus), die ihm nun ohne Weiteres 5000 Mark leiht, obwohl er nur 3000 braucht, und die Roggenbergerin (Eva Geisreiter), die ursprünglich lieber auf dem Misthaufen einen Landler tanzen als der Ehe ihres Bruders mit Kornreuthers Schwägerin zustimmen wollte.

Das Stück ist am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr nochmals zu sehen. Karten gibt es unter Telefon 0821/91036 oder per E-Mail kleines@volkstheater-goeggingen.de

