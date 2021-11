Wuselige Wiesel mit Witz: Das "Engele" fliegt wieder

Plus Das Junge Theater Augsburg bringt mit "Das kleine Engele und die Wieselband" das richtige Stück zur Vorweihnachtszeit.

Das Rezept ist bewährt: Witz und Spielfreude, eine geradlinige Geschichte mit einem kleinen bisschen Spannung, etwas Lokalkolorit, liebevolle Kostümdetails und vielseitig eingesetzte Musik - ergibt großzügig vermischt den neuesten Weihnachtsschlager des „Jungen Theater Augsburg“ (JTA). Denn dass auch der zweite Teil des „Kleinen Engeles“ mit dem Titel „Das kleine Engele und die Wieselbande“ ein Publikumserfolg wird, ist garantiert. Empfohlen ab 5 Jahren ist die einstündige charmante Produktion aber auch für Familien mit kleineren Kindern, die genügend Sitzfleisch mitbringen, geeignet.