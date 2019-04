08:00 Uhr

Kulturell hat Augsburg mittlerweile viele Zentren

Wo schlägt Augsburgs Herz? Nur im Zentrum? - Nein, das kann man schon lange nicht mehr sagen. Da spricht die Entwicklung der letzten Jahrzehnte dagegen.

Von Richard Mayr

Also kürzlich durfte ich staunen auf dem Gaswerksgelände. Dort gibt es ja nicht nur die neue Spielstätte des Staatstheaters, sondern mittlerweile auch Atelierräume für Künstler, Kreative und Musiker. Und ja, das riecht gerade noch alles nach Neubau, aber die Ateliers sind beheizbar und die Künstler machten einen ziemlich zufriedenen Eindruck, etwa die Augsburger Band „John Garner“, die im neuen Proberaum gerade an einer EP arbeiten.

Bei diesem Rundgang fiel der Blick auch auf Räume, die noch nicht genutzt werden, etwa den kleinen Scheibengasbehälter, besser die Stahlbeton-Schutzhülle des Behälters. Denn der Gasbehälter wurde bereits vor 50 Jahren abgebaut, wie die Gaswerksfreunde auf ihrer Homepage schreiben. Dort heißt es auch, dass das Dach des Gebäudes baufällig sei, deshalb könne der Behälter von innen nicht mehr besichtigt werden.

Aber wenn im Zuge der Sanierung und Entwicklung des Geländes dieser Raum einmal wieder hergerichtet werden sollte mit seinen großen Galerie-Fenstern, könnte ein wunderbarer Veranstaltungsraum in Augsburg entstehen.

Es wird immer deutlicher, dass die Pläne dort auf dem Gelände fruchten. Da entsteht an Augsburgs Peripherie ein neues Kulturzentrum. Das reiht sich ein in die längerfristige Stadtentwicklung: die Generalsanierung des Parktheaters in Göggingen (1996 abgeschlossen) und das Kulturhaus Abraxas auf dem Reese-Gelände (ebenfalls 1996 eröffnet), später im Textilviertel erst das H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast (2006 eröffnet) und das staatliche Textil- und Industriemuseum (2010 eröffnet). Jetzt sind im Textilviertel auch noch das Stadtarchiv (2016) und die Stadtarchäologie (2017) untergekommen. Und seit der Spielzeit 2017/18 hat das Staatstheater Augsburg im Martinipark seine große Spielstätte.

Kulturell hat Augsburg nicht mehr nur ein Zentrum, sondern viele. Und vielleicht kommen in den nächsten Jahren noch neue hinzu. Lechhausen und Haunstetten zum Beispiel würden sich sicherlich freuen.

* * *

„Intermezzo“ ist unsere Kultur- Kolumne, in der Redakteure der Kultur- und Journal-Redaktion schreiben, was ihnen die Woche über aufgefallen ist.

Themen Folgen