Vor dem Haus Sankt Ulrich steht der Augsburger Heilige als asketischer Bischof

Von Alois Knoller

Dieser heilige Ulrich hat gar nichts von einem Krieger an sich. Den Patron der diözesanen Tagungsstätte Haus Sankt Ulrich repräsentiert am Haupteingang eine hoch gewachsene, asketisch-hagere Bischofsgestalt in Bronze. Mehr mit einem Mönch als mit einem Kirchenfürsten hat er in dieser Darstellung des Münchner Bildhauers Klaus Backmund (1929–2020) zu tun. Ein durch und durch vergeistigter Mensch, der still in sich ruht, zugleich aus tiefen Augenhöhlen entschlossen in die Ferne blickt und voranschreitet.

