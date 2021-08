Literatur

Historischer Roman: Ein Dorf widersteht dem religiösen Wahn

Plus Aus der Zeit von Reformation, Inquisition und Hexenjagd destillierte Richard Rost mit "Das Ketzerdorf" eine spannende Erzählung - mit historisch Belegtem und Erfundenem.

Von Alois Knoller

In der Kirche Mariä Verkündigung im lechrainischen Dorf Leeder befindet sich eine eigenartige Gedenktafel. Sie berichtet von Raymund Rehlinger, der sieben Jahre in türkischer Gefangenschaft schmachtete, und daran angeschmiedet sind zwei klobige Fußfesseln, die ihn festhielten. Als freier Mann sei er 1595 zurückgekehrt. Das könne nur die halbe Wahrheit sein, kriegte Richard Rost bei vielen Nachforschungen in seinem Heimatort heraus. War doch Leeder in der Reformationszeit als „Ketzerdorf“ verschrien. So heißt dann sein zweibändiger, historischer Roman, der unglaublich packend durch den facettenreichen Kosmos einer Epoche im Umbruch zwischen Augsburg, Bologna, Rom, Venedig und Konstantinopel führt.

