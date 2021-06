Schulunterricht

vor 51 Min.

Mit Brecht-Gedichten lässt es sich fürs Leben lernen

Betrachtung der Natur kann die Erkenntnis befördern, das wusste Brecht: Der Dichter in einer Aufnahme aus den 1920er Jahren.

Plus Anhand von Texten des Augsburger Schriftstellers hat Karoline Hillesheim die Bedeutung von Lyrik für die Lese- und Persönlichkeitsentwicklung untersucht.

Von Günter Ott

Pisa – diese vier Buchstaben stehen oft genug für Defizite im Unterricht. Das gleichnamige internationale Programm sondiert die Leistungen der Schüler. Soeben wurde in einer Pisa-Sonderauswertung mitgeteilt, dass weniger als die Hälfte der 15-Jährigen in Deutschland in Texten die Fakten von Meinungen unterscheiden können...

Themen folgen