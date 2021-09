Sinfoniekonzert

vor 32 Min.

Restaurierte Steinmeyer-Orgel: Prächtig anzusehen, prächtig im Klang

Plus Als Solist bei der Einweihung im Kongress am Park erkundete Christian Schmitt die Möglichkeiten des Instruments. An anderer Stelle offenbarte der Abend Abstimmungsprobleme.

Von Stefan Dosch

Die in ihrer Echtholzoptik Ehrfurcht gebietenden Schrankwände deutscher Wohnzimmer der Sechziger-, Siebzigerjahre enthielten ja manch interessantes Innenleben, manchmal gar eine spiegelbesetzte Schnapsbar. Wer’s nicht besser wusste, hätte auch kaum je vermutet, was da hinter der hölzern-drögen Bühnenwand in Augsburgs guter Konzertstube, der zu Beginn der Siebziger entstandenen Kongresshalle, verborgen liegt, denn die Türen dort in der Verschalung waren lange verschlossen. Nun aber sind sie wieder zu öffnen und geben einen imposanten Anblick frei: auf den Pfeifen-Prospekt der Steinmeyer-Konzertorgel, Jahrzehnte nicht spielbar aufgrund früher Verschleißerscheinungen, inzwischen grundsaniert und somit wieder einsetzbar. Für die feierliche musikalische Wiederinbesitznahme war zurecht die Saisoneröffnung der Augsburger Philharmoniker gewählt worden, und Oberbürgermeisterin Weber ebenso wie Staatstheaterintendant Bücker taten gut daran, einleitend das erhebliche bürgerschaftliche Engagement für die Sanierungskosten zu loben – aber auch den philharmonischen Cellisten Jakob Janeschitz-Kriegl, der sich über Jahre hinweg in keiner Sinfoniekonzert-Pause zu schade war, für die Restaurierung zu werben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen