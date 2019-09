vor 3 Min.

So geistreich, dieser Leopold!

Silke Leopolds Biographie zum 300. Geburtstag nimmt Leopold Mozart als eigenständige Persönlichkeit wahr. Ein Podiumsgespräch über die Bedeutung des Jubilars.

Von Stefan Dosch

Am Ende dieses Abends konnte man nicht umhin, Simon Pickel, dem Leiter des städtischen Mozartbüros, beizupflichten zu seinem Ausruf: „Wir sind Leopold-Mozart-Stadt, und wir können stolz darauf sein“ – wobei das Besondere an diesem Satz die Hervorhebung des Namens Leopold ist. Was aber hat diese Euphorie bewirkt, diesen Umschwung, wonach die „Deutsche Mozartstadt Augsburg“ künftig nicht mehr so sehr in Richtung des gebürtigen Salzburgers Wolfgang schielen, sondern sich mit stolzer Brust zu dem aus Augsburg stammenden Leopold bekennen sollte?

Es ist die Lektüre der neuen Biografie über Mozart den Älteren. Das Mozartbüro hatte als Autorin die emeritierte Heidelberger Musikwissenschafts-Ordinaria und ausgewiesene Mozart-Expertin Silke Leopold für das Projekt gewinnen können und sie dafür auch honoriert. Nun ist, im Jahr von Leopold Mozarts 300. Geburtstag, das Buch erschienen (AZ vom 20. September), und so versammelte sich zur Präsentation des Bandes im Textilmuseum eine von BR-Moderator Michael Atzinger geleitete kleine Runde, um sich über den Jubilar und seine Bedeutung auszutauschen.

Einig war man sich, dass es sich lohne, diesen Mann nicht nur als Vater eines Genies, sondern als eigenständige Person wahrzunehmen. „Wir lesen immer nur die Briefe von Wolfgang“, beklagte Silke Leopold. Dabei seinen die von Leopold ebenso gut ediert, „und da steht viel Geistreiches drin“ – was die Biografin mit mehreren Auszügen aus ihrem Buch zu unterstreichen vermochte. Karl Borromäus Murr konnte da nur beipflichten. Gelänge es, Leopold endlich aus dem Wolfgang-Kontext zu lösen, so wäre aus den Briefen noch allerlei kulturgeschichtlich Interessantes zu heben, gab sich der Leiter des Textilmuseums überzeugt und hatte auch gleich Beispiele zur Hand – aus Leopolds Notaten über seine Reiseapotheke etwa oder über die hygienischen Verhältnisse in europäischen Städten.

Da man an einem Ort diskutierte, an dem aktuell die Ausstellung „Mozarts Modewelten“ läuft, kam auch Leopolds Verhältnis zur Bekleidung zur Sprache, umso mehr, als für den Briefeschreiber immer wieder auch die Mode – die selbst getragene wie die fremde – ein Thema war. Als ein Geck jedoch, auch dies einstimmige Meinung unter den Diskutanten, kann Leopold Mozart nicht gelten – auch wenn er schon mal gewillt war, mehr als eines seiner Salzburger Jahresgehälter für einen Rock auszugeben.

