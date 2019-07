vor 5 Min.

So war das Festival der Kulturen

Wenn sich Klänge aus aller Welt begegnen und verbinden: Das ist – meist tanzbar, mal auch traurig – der Sound zum Friedensfest

Von Andreas Schmidt

B.C.U.C machen den Soul-Check. Wie beseelt reagiert das Augsburger Publikum auf vibrierende Rhythmen? Das Kollektiv aus Soweto, Südafrika, ist eine der Überraschungen beim Festival der Kulturen im Rahmen des Friedensfestes. Abwechslungsreich ist die Weltmusik, die für zwei Tage im Annahof und beim Stadtmarkt zu Hause ist – und mit der Drums&Brass-Festival-Hausband grenzenlos darüber hinaus unterwegs ist. Es ergeben sich spannende Begegnungen.

Dabei muss man gar nicht hinaus in die Welt, wie der Auftakt zeigt. Dank Begegnungsräumen wie dem Café Neruda findet schon innerhalb der Stadt vieles zusammen: Migrationshintergrund Augsburg, MHA, nennt sich die Band mit Mitgliedern aus Syrien, Italien und Deutschland und Gesang in mehreren Sprachen. Selbstironisch heißt es da: Multikulti ist auch eine Sprache, die wir nicht können. Besonders gut und schnell rappt es sich auf Arabisch, beweist Hasan Mahmoud, der dabei auch von der Sehnsucht nach Damaskus erzählt, seiner Heimat.

Karl Valentin wird zum Reggae

Als Exoten aus Oberbayern stellen sich die Münchner von Oansno vor. Jetzt gibt die Tuba den Rhythmus vor. Das klingt zunächst zünftig, doch die Volksmusikanten mischen das unter anderem mit Balkangebläse und HipHop. Da taugt sogar eine Karl-Valentin-Spruch zum Reggae: „Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut.“ Als die Band aber den Tanz für eröffnet erklärt, haben die Augsburger noch Anlaufschwierigkeiten. Ob es daran liegt, dass der Sicherheitsdienst zunächst keine gläsernen Bierkrüge auf dem Kunstrasen beim Stadtmarkt duldet?

Auf der Hauptbühne verschmilzt unterdessen Neo-Folk aus Polen mit Streicherklängen aus Augsburg. Eingefädelt von Festival-Kurator Girisha Fernando trifft die charismatische Sängerin, Akkordeon- und Keyboardspielerin Karolina Cicha glücklich und beglückend auf das Streicherensemble der Augsburger Philharmoniker. Dirigent Tom Jahn hat dafür die Arrangements geschrieben. Und während Cicha musikalisch aus dem reichen Schatz der osteuropäischen Folklore schöpft, insbesondere der polnischen Minderheiten, es inhaltlich natürlich um die Liebe, aber auch mal um die Schwiegermutter geht – durch die Streicher wächst der mythische Klang ins Monumentale. Dirigent Tom Jahn ist am Ende so begeistert, dass er vor lauter Enthusiasmus die Notenblätter auf den Boden wirft.

Ein rebellisches und tanzfreudiges Tagesfinale dann mit Raï. Diese Musik hat einen Standpunkt und verkörpert den Ruf nach Freiheit in Algerien. Sänger Sofiane Saïdi lebt darum längst in Frankreich. Mit der Band Mazalda wechselte er ab zwischen orientalischer Melancholie und harten Beats.

Und zum Abschluss: Red Baraat aus New York

Ein Kontrastprogramm dazu liefert der Auftakt an Tag zwei. Bei dem Augsburger Songwriter Raphael Kestler lohnt es, sich auf die Texte zu konzentrieren. Er besingt beispielsweise Dämonen am Hochzeitstag. Vorbei war es mit der ruhigen Liedermachermusik, als Kestler senegalesische Duo-Unterstützung durch Dabless Kewoulo ebenfalls aus Augsburg bekam.

Das Augsburger Heimspiel setzte sich auf der Stadtmarktbühne mit der Band Oriental Inspiration fort. Sie zauberte mit Hakan Vreskala und dessen Berliner Band ein Stück Istanbul herbei. Dem quirligen und kritischen türkischen Musiker nimmt man es zunächst nicht ab, als er verspricht, dass er das Publikum zum Tanzen bringen wird. Schließlich haben es sich viele auf Liegestühlen und auf dem Kunstrasen gemütlich gemacht. Doch Vreskala gewinnt die Wette tatsächlich.

Schon beim Soundcheck lässt die südafrikanische Band B.C.U.C. so sehr aufhorchen, dass Festival-Moderatorin Eva Gold extra ein Plakat schreibt und herumträgt, um darauf hinzuweisen, das das noch gar nicht das Konzert ist. In dem gibt’s dann Rhythmus pur: Stimmen, Trommeln, ein vorwärtstreibender Bass – das Ergebnis ist elektrisierend-hypnotisch. Bis die Band kurz innehält – zum Soul-Check. Und nachdem die Augsburger den aus Sicht von Sänger Zithulele Jovi Zabani Nkosi bestanden haben, setzen die Südafrikaner ihr Konzert noch enthusiastischer fort. Sie trommeln und tanzen weg, dass ihre Lebensumstände zu Hause nicht immer einfach sind.

Und zum Abschluss dann: aktuelle Großstadtmusik von Red Baraat aus New York. In der sich aber doch auch wieder Musik aus aller Welt begegnet und miteinander verbindet. Bei dieser Band gibt der Trommelschlag der nordindischen Folklore den rasanten Ton an. Dabei lassen sich die New Yorker nicht einschränken. Ihr Sound umfasst indische Hochzeitslieder ebenso wie Brass, Jazz und harten Rock.

Weltmusik kennt eben keine Grenzen. Das haben nach Veranstalterschätzung über 5000 Besucher bei einem ausgesprochen vielseitigen Festival der Kulturen erlebt.

Themen Folgen