An eine Diktatur kann man sich gewöhnen

Plus Die russische Märchenfarce "Der Drache", geschrieben unter Stalin, kommt auf die Brechtbühne. Das Stück wurde 1944 in der Sowjetunion verboten - ohne Angabe von Gründen.

Ausgerechnet unter Stalins Diktatur entstand ein Theaterstück, das den Tyrannen entlarvte und trotzdem fast unangreifbar war. Im Tarnmantel des Märchenspiels führte der russische Autor Jewgeni Schwarz in seiner Farce „Der Drache“ die Mechanismen der Macht vor. Im Staatstheater Augsburg inszeniert es nun Andreas Merz-Raykov, der zuletzt die packende, dokumentarische Collage „Insulted. Belarus“ leitete, auf der Brechtbühne.