Vor 45 Jahren auf dem Cover von Pink Floyd: Ein fliegendes Schwein aus Augsburg

Plus Drei Wochen stand Pink Floyds "Animals" auf Platz 1 in Deutschland. Auf dem Cover war ein aufblasbares Flugobjekt aus der Ballonfabrik. Die ehemaligen Chefs erinnern sich.

„Sehr geehrte Fluggäste, aus dringendem Anlass müssen heute alle Flüge abgesagt werden. Im Luftraum von London befindet sich ein fliegendes Schwein.“ Durchsage Flughafen Heathrow/London. Dieser seltsame Vorfall ereignete sich am 02. Dezember 1976. Verantwortlich für dieses ungewollte Spektakel war die Band „Pink Floyd“. Ihr Vordenker Roger Waters befand, dass die „Battersea Power Station“, ein Kohlekraftwerk in London, mit seinen vier hohen Schornsteinen aussah wie ein auf dem Rücken liegender Tisch. Die Schornsteine sind die Beine und symbolisieren gleichzeitig die vier Bandmitglieder. Genau richtig. Zwischen zweien der Schlote sollte ein Schwein installiert werden. Das zukünftige Album-Cover von „Animals“.