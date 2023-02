Ausstellung

06:00 Uhr

Mit dem Röntgenblick für die Emotion

Plus Auf ihren grafischen Arbeiten hat die Künstlerin Ines Roller die Körpersprache des Menschen untersucht. Zu sehen jetzt in der Arthotek der Gesellschaft für Gegenwartskunst.

Von Richard Mayr

Oft sagt der Körper sehr viel mehr als all die Worte, die gesprochen werden. Manchmal widerspricht der Körper sogar dem Gesagten. Auf jeden Fall können Körper sehr gut Stimmungen und auch Haltungen transportieren. Wir sehen sie und ahnen, was im Gegenüber gerade stattfindet. Die Künstlerin Ines Roller hat hingeschaut für ihre Körperstudien, die sie in Pandemiezeiten begonnen und nun fortgesetzt hat. „Körpersprache“ heißt ihre Ausstellung, die zurzeit in der Arthotek der Gesellschaft für Gegenwartskunst zu sehen ist.

