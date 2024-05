Was kann Augsburg machen, wenn Karstadt schließt?

Die Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin Bü Prechter ist nächster Gast von "60 Minuten mit…". Es geht im Live-Interview um die Zukunft von Augsburgs Innenstadt.

Welche Zukunft hat Augsburgs Innenstadt, wenn Karstadt schließt und Leerstände weiter zunehmen? Da ist ja ein tiefgreifender Wandel zu spüren, der auch Augsburg mit Wucht erreicht. Welche Konzepte haben Stadtplaner entwickelt, um dem zu begegnen? Gibt es da überhaupt Chancen? Das sind die Fragen, die Stadtplanerin und Architektin Prof. Bü Prechter in der nächsten Ausgabe von "60 Minuten mit..." gestellt werden. Diese findet am Montag, 13. Mai, um 18 Uhr in den Räumen der AZ-Heimatwelt (Maximilienstraße 3 in Augsburg) statt. Die Fragen stellt Richard Mayr (Leiter der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen).

Die Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin Bü Prechter bringt viel Erfahrung mit. Sie hat am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn bei der Stadt Augsburg gearbeitet, hat viele Jahre ein eigenes Büro geführt, war anschließend lange Professorin für Entwerfen an der HfWU Nürtingen-Geislingen im Studiengang Landschaftsarchitektur/Landschaftsplanung. Sie hat in Augsburg, Kempten und Blaustein als Mitglied im Baukunstrat und im Gestaltungsbeirat mitgewirkt. Und seit vergangenem Jahr ist Prechter 1. Vorsitzende des Schwäbischen Architekten- und Ingenieurvereins (SAIV).

Sie beschreibt ihre Agenda wie folgt: "Mehr und mehr beschäftigt mich die Frage, welchen Einfluss unausweichliche globale Entwicklungen auf unser tägliches Leben und auch auf unsere Planungsdisziplin nehmen werden. Ein zu erwartendes Fortschreiten der Globalisierung und Urbanisierung sowie damit verbunden Klimawandel und Ressourcenknappheit bestimmen unsere Zukunft. Welchen Beitrag kann ich als Landschaftsarchitektin/Stadtplanerin dazu leisten, unter diesen Voraussetzungen die Lebensqualitäten möglichst vieler Menschen nachhaltig zu verbessern?"

In der nächsten Veranstaltung der Reihe "60 Minuten mit..." wollen wir wissen, zu welchen Schlüssen sie kommt, welche Ratschläge sie für Augsburg hat. Denn neben dem ökonomischen Wandel in der Innenstadt ist ein weiteres großes Thema dieser Tage ja auch, wie sich Großstädte für den Klimawandel wappnen müssen, was unternommen werden muss, damit in den heißen Monaten die Städte lebenswert und erträglich bleiben. Denn Steine allein spenden wenig Schatten, heizen sich tagsüber gut auf und sorgen dadurch auch nachts für hohe Temperaturen. Welche Ideen haben Städteplaner da entwickelt? Welche Pläne gibt es, um Städte darauf anzupassen? Wie könnte das in Augsburg aussehen?

