Brechtfestival

vor 60 Min.

Ein Abend zu den Abgründen des 20. Jahrhunderts

Brechtfestival Brechtfestival In Exilio - In der Fremde - Textil- und Industriemuseum - Tim - Nora Buschmann und Alex Brendemühl

Plus In Spanien hatte das Programm "In Exilio – in der Fremde" von Nora Buschmann und Alex Brendemühl ursprünglich Premiere. Jetzt ist es erst zum zweiten Mal in Deutschland zu sehen.

Von Richard Mayr

Es geht um Krieg, Flucht, Vertreibung und Exil an diesem Abend, es geht um schreckliche Erfahrungen, die Menschen im 20. Jahrhundert gemacht haben, die Menschen im 21. Jahrhundert immer noch machen. Gitarristin Nora Buschmann und Schauspieler Alex Brendemühl, beide in Barcelona beheimatet, haben gemeinsam mit Lalo Garcia (audiovisuelle Gestaltung) eine Collage erstellt, die spanische Gitarrenmusik, Texte, Bilder, historische und aktuelle Videos sowie Animationen und Zeichnungen zusammenbringen. Es geht von Brecht in die spanische Literatur vor allem rund um den Bürgerkrieg in den 1930er Jahren, es geht optisch zu den Kriegen, den Nazi-Fliegergeschwadern in Spanien, Bildern von Vertreibung, Fremde und Heimatlosigkeit.

