Augsburg

18:45 Uhr

Mit Hexe, aber ohne Grusel: Die Puppenkiste spielt "Rapunzel"

Hexe und Rabe, ein schrulliges Duo: Während die Hexe Gothel gar nicht so fies gesinnt ist, wie sie zunächst scheint, ist der Vogel an ihrer Seite der wahre Strippenzieher.

Plus Zu ihrem 75. Geburtstag spielt die Augsburger Puppenkiste das Märchen „Rapunzel“ – ohne Grusel, dafür mit unheimlich viel Liebe und mit Ringelschwanz.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

So ein Zoff unter Nachbarn, das ist die Königsdisziplin unter den Spielarten, sich zu streiten. Erst fliegen höfliche Bitten hin und her über den Zaun, aber bald auch schon Kraftausdrücke und Verwünschungen, und dann die Briefe von Nachbarns Rechtsanwalt. Die Hecke wuchert zu wild, die Kinder schreien zu laut, den Kompost haben sie den Nachbarn heimlich in den Vorgarten gekippt. Ganz klar: ein Fall für das Amtsgericht. So richtig spektakulär wird die Geschichte allerdings, wenn es sich bei einer der Streitparteien nicht um einen Menschen handelt – sondern um eine echte, Magie betreibende Hexe. Und wenn der ganze Zank auch noch vor einer Märchenwaldkulisse spielt – und die Darsteller an Fäden hängen. So beginnt das Stück, mit dem nun die Augsburger Puppenkiste ihren 75. Geburtstag feiert: „Rapunzel“, frei nach Grimm. Ein Spiel zwischen Märchen, Zauber und Witz mit Ringelschwanz, Tradition und – Emanzipation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen