Ian Paice beweist im Spectrum, dass er einer der weltbesten Drummer ist

Plus Mehr als 50 Jahre ist es her, dass Paice zum ersten Mal in Augsburg auftrat – mit Deep Purple. Beim Konzert jetzt will er nicht im Mittelpunkt stehen, tut es aber doch.

Von Wolfgang Langner

Augsburg 1972: Die Musikrichtung Hardrock steckte noch in den Kinderschuhen, als in Augsburg ein Konzert von Deep Purple angekündigt wurde. Rockbands und deren Fans hatten zu dieser Zeit noch nicht den besten Ruf. Aber die Heimatzeitung versuchte vor 52 Jahren vor dem Auftritt keine Panik zu schüren und schrieb: "Falls einige Leute Angst haben, bei dem harten Rock könnte es zu einer Saalschlacht kommen, so können sie sich beruhigen. Rund 50 Ordner sind auf den Plan gerufen worden, um den Radauprofis den Eintritt in das Mekka des Rocks, zu verwehren". Zur Erklärung: Das Mekka des Rocks war in diesem Fall die Augsburger Sporthalle. Und jede und jeder, die damals dabei waren, wissen: Die Saalschlacht blieb aus. Abgesehen von der Lautstärke der Band, blieb alles ruhig und friedlich.

Einer jener Herrschaften von Deep Purple, die früher von großen Teilen der Gesellschaft skeptisch betrachtet wurden, war jetzt im Spectrum: Schlagzeuger Ian Paice. Allerdings ohne seine Kumpels von Deep Purple, für die er ebenfalls noch immer an der Schießbude hockt, sondern für das Projekt "Ian Paice feat. purpendicular." Als sich Paice gegen Ende des Konzerts bei den Fans bedankte, wollte er sich nicht zu wichtig nehmen und zeigt auf den Sänger der Gruppe: "Das ist nicht meine Band, sondern die von Tommy Walsh." Das Publikum applaudierte, aber der Abend ließ keine Zweifel: Gekommen sind die Menschen seinetwegen.

