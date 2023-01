Kino

18:45 Uhr

Ein Star der Gegenwartskunst jetzt auf der Kinoleinwand

Plus Oscar-Preisträger Pepe Danquart hat drei Jahre lang Daniel Richter mit der Kamera begleitet. Im Liliom überzeugte die Preview schon einmal das Publikum.

Kaum zu glauben: Der große Saal im Augsburger Liliom-Kino gerammelt voll, aber angekündigt war kein Blockbuster, kein neues Superhelden-Epos, sondern eine Dokumentation über Daniel Richter. Ein Kunstfilm also, aber in dem Sinn, dass der Filmemacher Pepe Danquart in einer Dokumentation den Maler Daniel Richter mit der Kamera begleitet hat. Ein Film, der geduldig einem Künstler über die Schulter schaut, während der Farbe mischt und Farbe aufträgt, eine Dokumentation, die gleichzeitig den ganzen Raum abschreitet, in dem sich der Künstler Daniel Richter als einer der erfolgreichsten deutschen Maler seiner Generation bewegt: vom Atelier bis zur Vernissage-Feier im Pariser Nobelrestaurant.

