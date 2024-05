Wenn die Harfe ins Swingen gerät: Lea Maria Löffler im Goldenen Saal

Plus ARD-Preisträgerin Lea Maria Löffler zeigt beim Sonderkonzert der Augsburger Philharmoniker im Goldenen Saal, was die Harfe alles kann.

„La Reine“ war das Motto eines Sonderkonzerts der Augsburger Philharmoniker mit Raritäten und Klassikern. Der Titel bezog sich sowohl auf eine bekannte Sinfonie von Joseph Haydn also auch auf ein Instrument: die Harfe. Den Namen „Königin der Instrumente“ beansprucht ja eigentlich gemeinhin die Orgel, doch angesichts des königlichen Klangs des gezupften „Vielsaiters“ darf man da nicht kleinlich sein, zumal mit Lea Maria Löffler eine exquisite Künstlerin solistischer Gast war. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Domonkos Héja wurde ihr Auftritt zum glanzvollen Mittelpunkt des Abends.

Das Konzert C-Dur von Francois-Adrian Boieldieu gilt als Meisterwerk für Solo-Harfe, dem Instrument, das eher sonst im Sinfonieorchester für kunstvoll integrierte, rauschende Klangmomente „zuständig“ scheint. Lea Maria Löffler, der Shootingstar aus der Region, der neben dem Augsburger Kunstförderpreis vor allem international mit Preisen (ARD) und ehrenvollen Auftritten in aller Welt bedacht wird, zeigte hinreißend das Potenzial, zu dem die Harfe solistisch fähig ist. Boieldieu (1775 – 1834), der als Schöpfer der lyrisch-romantischen Opéra comique berühmt war, widmete sich immer auch erfolgreich der Harfenmusik.