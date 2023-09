Elektronische Musik bis Kabarett: Das bietet die Kresslesmühle im September

Das Augsburger Kulturhaus Kresslesmühle startet mit einem neuen Programm aus Musik und Kabarett. Was geboten ist und wie der Betrieb seit dem Ende der Pandemie angelaufen ist.

Nach der Sommerpause kehrt die Kresslesmühle mit einem bunt gemischten Programm zurück. Ab dem 13. September startet das Augsburger Kultur- und Bildungshaus nicht nur mit etablierten und wiederkehrenden Formaten, sondern kann auch einige Veranstaltungen im Bereich des Kabaretts präsentieren. Zu Gast sind regional als auch bundesweit erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler wie Mia Pittroff, Martin Sierp und Frank Fischer.

Los geht es am 13. September mit einem offenen Bühnenformat, das während der Saison jeden zweiten Mittwoch ab 19 Uhr stattfindet. Bei einer Freestyle-Hip-Hop-Session darf jede und jeder die Bühne als Spielplatz nutzen, um sich musikalisch auszuprobieren. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Laut Programmleiterin Anke Häußler gibt es nur eine wichtige Voraussetzung: "Gewaltverherrlichende, sexistische, rassistische oder homophobe Inhalte haben bei uns keinen Platz."

Die Kresslesmühle möchte regionalen Künstlern eine Bühne bieten

Bei der Programmgestaltung achte das Team der Kresslesmühle stets darauf, regionale Künstlerinnen und Künstler so gut wie möglich einzubinden. Zum Kult geworden sei etwa der Jazzabend mit dem Augsburger Quartett Los Molineros, der jeden ersten Donnerstag im Monat regen Anklang findet. Aufgrund der Sommerpause findet das nächste Konzert ausnahmsweise erst am 14. September ab 20 Uhr statt.

Wer sich nicht nur im Hip-Hop künstlerisch ausprobieren möchte, hat dafür am Freitag, 15. September, beste Gelegenheit. Dann bietet die Kresslesmühle eine offene Bühne, auf der sich mutige Freiwillige mit Einlagen im Bereich der Musik, Comedy, Literatur, Tanz oder Zauberei unter Beweis stellen dürfen. "Seit der Aufhebung der Coronaregeln sind diese offenen Formate sehr gut angelaufen", freut sich Häußler.

Bei der Ambient Night gibt es experimentelle, elektronische Musik zu hören

Experimentell geht es am darauffolgenden Samstag weiter. Bei der Ambient Night eröffnet die Kresslesmühle einen Raum für die elektronischen Projekte dreier Künstler. Der gebürtige Schwede Per Åhlund experimentiert bereits seit Ende der 90er-Jahre mit Kontaktmikrofonen, Vibratoren, Gadgets und Effektpedalen und erzeugt so düstere Klanglandschaften. Timo Dufner nutzt sein Wissen als Informatiker dafür, um mithilfe von Live-Coding und Machine Learning eine musikalische Komposition zu erschaffen. Bei seiner Echtzeit-Audioverarbeitung auf der Bühne bezieht der Künstler auch das Publikum mit ein. Der dritte Gast an diesem Abend ist der gebürtige Argentinier Mario Verandi. Seine Erfahrungen aus einer klassischen Musikausbildung lässt der Wahlberliner auch in seine elektronischen Projekte einfließen. So basiert Verandis Musik auf einer Vermischung musikalischer Genres.

Zum ersten Kabarett nach der Sommerpause lädt die Kresslesmühle am Freitag, 22. September, ein. Dann präsentiert die mehrfach ausgezeichnete Sprachvirtuosin Mia Pittroff ihr drittes Soloprogramm "Wahre Schönheit kommt beim Dimmen". "Pittroff lässt dabei tief in ihr Privatleben als Mutter blicken", verrät Programmleiterin Häußler. In ihrem Kabarett schlägt die überzeugte Fränkin und Wahlberlinerin kreative Brücken zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, Kindern und Karriere.

Comedian Martin Sierp zeigt das Beste aus den vergangenen zehn Jahren

Am nächsten Abend – 23. September – vermischt der Comedian Martin Sierp Höhepunkte aus den vergangenen zehn Jahren seiner Karriere zu seinem neuen Programm "Mein bestes Stück". Bekannt ist Sierp unter anderem als Moderator der TV-Sendung "Nightwash" und dem "Quatsch Comedy Club". Als Zauberkünstler hat er außerdem über ein Dutzend nationale und internationale Preise abgeräumt. Auch in der Kresslesmühle wird Sierp für einige unerklärliche Wunder und Überraschungsmomente sorgen.

Martin Sierp zeigt in der Kresslesmühle das Beste aus den vergangenen zehn Jahren seiner Karriere. Foto: Andreas Kermann

Restlos ausverkauft ist bereits die Veranstaltung mit Serdar Karibik am 28. September – einem der vielversprechendsten Newcomer Deutschlands. Für das neue Programm "Prinzessin ist auch kein Traumjob" der Künstlerin Rena Schwarz am darauffolgenden Tag sind dagegen noch Karten erhältlich. Dabei knüpft sich Schwarz besonders die Märchen der Brüder Grimm vor und geht der Frage nach: Sind diese überhaupt noch zeitgemäß? Irgendwie schon, meint die Kabarettistin. Schließlich finde man überall alleinerziehende Könige oder Patchwork-familien mit Stiefmutter und Halbgeschwistern.

Kabarettist Frank Fischer erzählt von verrückten Situationen

Den Monatsabschluss gestaltet der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Frank Fischer am Samstag, 30. September. Egal ob beim Nachrichtenschauen oder beim Einkaufen an der Kasse – Fischer hat den Eindruck, dass viele Menschen auf dieser Welt – mal mehr, mal weniger – meschugge sind. So heißt auch das neue Programm des Künstlers. Darin erzählt Fischer von seinen Reisen quer durch die Republik, bei denen er schon einige verrückte Situationen erlebt hat – mit schwer verständlichen Sachsen, hessischen Nazis oder einer schwäbischen Frauen-Reisegruppe.

Frank Fischer erzählt in seinem neuen Programm von ungewöhnlichen Menschen und verrückten Situationen. Foto: Olli Haas

Programmleiterin Anke Häußler ist dankbar, dass die Coronazeit, in der Veranstaltungen ständig ausfallen oder verschoben werden mussten, endlich vorbei ist. Dennoch seien die Auswirkungen der Pandemie noch heute spürbar: "Viele Menschen haben sich vermutlich angewöhnt, nur noch kurzfristig Karten zu kaufen, weil man so lange nicht wusste, ob die Veranstaltung tatsächlich stattfindet." Dieses Verhalten beobachte Häußler nach wie vor. "Für die Planungen ist das natürlich sehr nervenaufreibend", sagt sie. Generell werde es ihrer Einschätzung nach noch eine Weile dauern, bis die Nachfrage in der Kresslesmühle wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen wird.

Die Karten für die Veranstaltungen sind im Café Dreizehn in der Kresslesmühle, über den AZ-Kartenservice, in der Buchhandlung am Obstmarkt und an anderen Vorverkaufsstellen der Plattform Reservix erhältlich.