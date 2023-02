Ein Künstlerkollektiv bezieht eigene Räume in Augsburg

Plus Studierende der Universität Augsburg aus verschiedenen Disziplinen haben sich zum Pangäa Kollektiv zusammengeschlossen. Im April eröffnen sie ihre Galerie.

Vor ungefähr 200 Millionen Jahren zerfiel der alle Landmassen umfassende Superkontinent Pangäa langsam in die uns heute bekannten Kontinente. Vor ungefähr einem knappen Jahr vereinigten sich Studierende der Universität Augsburg zum Pangäa Kollektiv, um „gemeinschaftliche Expertise zu nutzen und sich gegenseitig zu inspirieren“, wie Vivien Claire Bergjann bei der vorläufigen Eröffnung der kleinen Galerie an der Barfüßerstraße erzählt. Die akademischen Hintergründe der Mitglieder des Kollektivs erstrecken sich von Kunstpädagogik über Germanistik zur Kulturgeschichte, ihr Wirken von bildender Kunst über Musik bis zur Poesie.