Street-Art und Graffiti: Ein fast geheimer Platz in Augsburg ist umgestaltet

Es gibt Oasen in der Innenstadt, etwa diesen namenlosen Platz hinter dem Kunstverein am Geißgässchen. Ein Graffiti-Projekt soll ihn nun aufwerten.

Es gibt diese Projekte, die eher Wünschen gleichen: Alle spüren, dass es toll und gut wäre, alle wissen, dass es schwer umzusetzen ist. So ging das etwa dem Kunstverein Augsburg und den Bunten, also dem Verein, in dem die legale Sprayer-Szene Augsburgs sich zusammengeschlossen hat. Schon lange stand eine Ausstellung, ein gemeinsames Projekt im Raum, immer aber hat etwas gefehlt. Die Bunten verstehen sich als breites Sammelbecken für die Graffiti- und Kunstszene, der Kunstverein definiert sich über Qualität. Es hat also gedauert, bis beide tatsächlich zusammengekommen sind. Jetzt, in der aktuellen Sonderausstellung, ist es so weit.

Möglich wurde das, weil etwas Drittes dazu kam: nämlich dieser Platz auf der Rückseite des Kunstvereins. Ein öffentlicher Ort, der nur von einer Seite zu begehen ist, eine kleine Oase mitten in der Innenstadt, verborgen und gemeinhin eher unbekannt, der Spielplatz am Geißgässchen. Dass dieser Platz versteckt liegt, hat dort für Spuren in Form von Graffitis gesorgt. Statt die Schriftzüge auf den Wänden und den Kreuzgang-Säulen einfach zu entfernen, hat die Stadt den entgegengesetzten Weg eingeschlagen: Die Wände werden offizielle Graffiti-Fläche, die von einem international bekannten Street-Art-Künstler gestaltet werden. Die Hoffnung ist, dass das andere davon abhält, einfach ihre gesprühten Zeichen zu hinterlassen.

Vom Zug aus ist eine große Senna-Arbeit in Bahnhofsnähe zu sehen

Und die Bunten? Haben das alles organisiert und sind gleichzeitig mit an Bord. Sie haben ein weiteres Mal den Brasilianer Alex Senna nach Augsburg lotsen können. Wer öfter mit dem Zug unterwegs ist, kennt die erste Senna-Arbeit in Augsburg fast zwangsläufig: fünf Figuren, die miteinander eine Skulptur bilden, weil sie sich gegenseitig stützen, alle Körper in die Länge gezogen und die Figuren in Schwarz-Weiß gehalten, wie es typisch für Senna ist. Als Mural, als großes Wandbild fürs Friedensfest, entstand diese weit sichtbare Arbeit in unmittelbarer Nähe des Augsburger Bahnhofs.

Am abgeschiedenen Platz am Geißgässchen hat Senna nicht eine Gestaltung für ein Friedensfest-Motto gesucht, sondern Motive der Welterbestadt Augsburg verarbeitet. An der Rückwand des Laubengangs küsst sich ein liebendes Paar. Das Wasser bildet nicht den Hintergrund, stattdessen gibt es den Figuren Kontrast. Auch Menschen bestehen ja zu mehr als der Hälfte aus Wasser. Nun füllt das Wasser sprudelnd die untere Hälfte der beiden küssenden Riesenmenschen. Ein paar Augsburger Symbole ragen aus dem Wasser heraus: ein Wasserrad, der Herkulesbrunnen, der Perlach, ein Wasserrad – das alles in Schwarz-Weiß gehalten. Das knallt nicht, sondern wirkt dezent und passt perfekt zu den Rosen und Rankgittern, die die Szenerie einrahmen.

Maren Schäffler hat sich am Aufruf der Bunten beteiligt, die mobilen Wände mitzugestalten. Sie sind bis Ende Oktober auf dem Spielplatz am Geißgässchen zu sehen. Foto: Richard Mayr

Die Bunten haben auf mobilen Wänden gearbeitet

Neben den Senna-Arbeiten präsentieren bis Ende Oktober auch die Bunten Arbeiten der lokalen Szene, allerdings auf mobilen Wänden, die gerade in den Laubengängen angebracht sind und im November wieder verschwinden. Auf den Aufruf der Bunten zur Gestaltung haben sich auch junge Künstlerinnen gemeldet, die bislang noch nicht im Verein aktiv waren, etwa Iva Müller, die einfach mal macht. Sie hat die mobile Wand, auf der sie arbeitet, nicht komplett grundiert, sondern Teile der Vorgängerarbeit mit übernommen. Dazu einen Kopf gesetzt, dessen Haarpracht sich in eine Pflanze verwandelt, und pinkfarbene Blumen. Oder Maren Schäffler, die sich ebenfalls von der Natur inspirieren ließ und dem Grün des Platzes ein gesprühtes Pflanzenornament hinzufügt.

Das dritte Puzzleteil dieser Kooperation findet sich in den Räumen im Holbeinhaus, damit schließt sich der Kreis für den Kunstverein Augsburg und die Bunten, die Zusammenarbeit ist da, als neue Ausgabe des mehrteiligen Ausstellungsprojekts "Groundfloor Playground". In dieser Serie laden jeweils Künstlerinnen und Künstler aus Augsburg jemand anderen zu einer Doppelschau ein, in diesem Fall die Bunten aus Augsburg den Graffiti-Künstler Alex Senna aus São Paulo. Im vorderen Raum hat er extra für die Augsburger Schau Banner und Türen als Malunterlage verwendet. Sie zeigen in die Länge gezogene Figuren, mit Comic-haften Gesichtszügen. In der Mitte hat er direkt auf die zentrale Wand noch einmal ein liegendes, sich küssendes Paar gesprüht. Umringt wird es von einer Ansammlung von Figuren auf den Bannern und den Türen, die als Arbeitsgrund dienten. Wobei diese keine Notiz von dem Paar nehmen. Alle stehen für sich, haben etwas Abgewandtes, Trauriges.

Der Kunstverein Augsburg zeigt in seiner aktuellen Sonderausstellung "Groundfloor Playground" Arbeiten des brasilianischen Graffiti-Künstlers Alex Senna (hinten) und des Augsburger Vereins "Die Bunten". Foto: Richard Mayr

Und die Bunten? Machen ihrem Namen alle Ehre. Die Künstlerinnen und Künstler, die sich in dem Verein engagieren oder einmal beteiligt waren, haben Würfel gestaltet, die zu Türmen gestapelt sind. Der Street-Art-Künstler Senna bekommt seine großen Häuserschluchten, wobei die Quaderwände alle schon bemalt sind. Anders als auf diesem über 20 Stockwerke hohen Wohnblock in Odinzowo bei Moskau. Dort hat Senna seine bislang größte Arbeit verwirklicht, ein mehr als 60 Meter hohes Wandgebäude. Das Motiv? Richtig geraten, ein küssendes Paar, zu sehen in einem zwei Stockwerke hohen Druck im Augsburger Kunstverein.

Laufzeit der Ausstellung im Kunstverein Augsburg bis 24. September, die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch, Freitag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr und Donnerstag von 11 bis 19 Uhr.