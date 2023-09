Kunst

Wie Augsburger Kunststudierende ihre Werke im Internet verkaufen

Plus Als junger Künstler eigene Werke zu verkaufen, ist nicht leicht. Der Augsburger Student Luca Nenning weiß das. Unterstützung bekommt er von einer Online-Plattform.

Wer sich als junger Mensch auf dem Kunstmarkt etablieren möchte, braucht nicht nur Talent, sondern vor allem zwei Dinge: einen langen Atem und eine hohe Frustrationstoleranz. Luca Nenning weiß das. Der 24-Jährige studiert an der Universität Augsburg Kunstpädagogik und Kunstgeschichte - und versucht daneben seine Werke an die Öffentlichkeit zu bringen. Eine große Hilfe ist dem jungen Künstler die Online-Plattform "Studierenden-Kunstmarkt". Darüber können Kunststudentinnen und -studenten an Universitäten, Hochschulen oder renommierten Akademien ihre Werke zum Verkauf anbieten.

Hinter dieser Idee steckt allerdings kein Künstler oder Kunststudent, sondern der Leipziger Sportlehrer Erich Reich. Gemeinsam mit seinem Bruder Sigmar hat der 29-Jährige die Plattform 2019 ins Leben gerufen. "Wir kommen aus einer absoluten Künstlerfamilie", erzählt Reich. Der Großvater führte eine Galerie in Bern, die Mutter arbeitet als Kunstlehrerin, Bruder Sigmar studierte ebenfalls Kunst. In Gesprächen mit seinem Bruder kam Reich die Idee für die Plattform: "In der studentischen Szene gibt es so viele gute Künstlerinnen und Künstler, die viel zu wenige Möglichkeiten haben, ihre Werke auszustellen oder zu verkaufen. Das wollten wir ändern."

