07:44 Uhr

Musiker Emerge feiert 20 Jahre Verrücktheit - und geht auf Tour

Der Musiker Sascha Stadlmeier alias Emerge geht auf Tour durch Deutschland. Er wird auf Sofas übernachten und erwartet 30 Zuschauer im Schnitt.

Nächste Woche geht Sascha Stadlmeier auf Tour durch Deutschland. Mit 49-Euro-Ticket, Sofaübernachtungen und einem erwarteten Zuschauerschnitt von 30 Menschen. Seit genau 20 Jahren ist er unter dem Namen Emerge als Musiker aktiv. Könnte man nach so langer Zeit nicht einen ausverkauften Club erwarten, einen Tourbus, wenigstens Hotelübernachtungen? In Stadlmeiers Fall nicht, und das hat nichts mit mangelndem Erfolg zu tun, sondern mit dem Geist der Szene, in der sich der hochgewachsene Künstler, dessen Ziegenbartlänge proportional zu seiner Körpergröße ist, seit zwei Dekaden bewegt: experimentelle Musik, Ambient, Musique Concrète.

Stadlmeier entdeckte durch dunklen Gothic Rock und kalten Industrial die Klangwelten der genannten Genres, fand in seiner Heimatstadt aber weder Szene noch Infrastruktur vor. Da fährt man dann eben mal bis nach Münster, um zusammen mit einer Handvoll Gleichgesinnter ein japanisches Noise-Duo zu sehen. Einer der Gleichgesinnten im Publikum stellte sich als Stefan Knappe vor, Inhaber des einflussreichen Labels Drone Records, auf dem auch schon die Einstürzenden Neubauten veröffentlichten. Dort kam 2003 Emerges erster Tonträger heraus, eine Vinyl-Single mit zwei Songs, von denen gleich noch zu reden sein wird.

