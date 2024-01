Demnächst in Augsburg: Das "Clavierl", mit dem Mozart auf Reisen ging

Vater Leopold erwarb für seinen Sohn ein Reiseklavier vom Augsburger Instrumentenbauer Stein. Ein originalgetreuer Nachbau soll nun für das Mozarthaus angeschafft werden. Zur Finanzierung lädt die Deutsche Mozart-Gesellschaft zum Benefizkonzert.

Im Frühsommer 1763 besteigt Familie Mozart in Salzburg die Kutsche, um aufzubrechen zu einer drei Jahre dauernden Reise durch Europa. Der Weg geht gleich anfangs über Augsburg, wo Vater Leopold für den jüngsten Spross, den sieben Jahre alten Wolfgang, ein Instrument erwirbt. Ein Reiseklavier, genauer gesagt ein Clavichord, auf dem es sich für Wolferl und seine Schwester Nannerl üben lässt und das auch fürs Komponieren praktisch ist. Dass Leopold das "artige Clavierl", wie er es in einem Brief bezeichnet, gerade in seiner Heimatstadt Augsburg kauft, hat seinen Grund. Dort sitzt mit dem auf Tasteninstrumente spezialisierten Johann Andreas Stein ein ausgesprochen fähiger Kopf, der am Beginn einer Karriere zu einem der seinerzeit bedeutendsten Klavierbauer steht.

Just dieses Clavichord soll nun nach Augsburg kommen. Allerdings nicht das Original – es befindet sich heute im Ungarischen Nationalmuseum in Budapest –, sondern als Nachbau. Die Idee dahinter stammt vom Präsidenten der Deutschen Mozart-Gesellschaft, Christoph Hammer, selbst profunder Kenner des historischen Tastenspiels. Das "Clavierl", von Leopold in Augsburg erworben zu Ausbildungszwecken für den kindlich-genialen Sohn, solle, so Hammers Gedankengang, künftig als originalgetreue Kopie das Augsburger Leopold-Mozart-Haus zieren.

Klavier-Rochade im Leopold Mozart-Haus

Dort, in Leopolds Vaterhaus in der Frauentorstraße, steht bereits ein in städtischem Besitz befindliches Stein-Instrument, kein Clavichord (das über eine andere Anschlagsmechanik verfügt als ein Klavier), sondern ein ausgewachsener Hammerflügel, ein Original von 1785. In den engen Räumen des Mozarthauses, wo der Flügel regulär steht, soll es, wie Christoph Hammer erklärt, eine Instrumentenrochade geben: Der Stein-Flügel, bisher inmitten der Ausstellung, doch immer wieder im Rahmen von Konzerten bespielt, soll dann seinen Platz auf der Bühne des dortigen kleinen Konzertsalons finden, wodurch der ständige Transport zwischen den Räumen entfallen würde. An die Stelle des Flügels sollen ein anderes zeittypisches Tafelklavier als Leihgabe kommen sowie das besagte Mozart'sche Reisechlavichord – durchaus passend zur Ausstellung, die ja nicht zuletzt die großen Reisen Leopolds mit dem Sohn thematisiert.

Ideengeber des "Clavierl"-Projekts: Christoph Hammer, Präsident der Deutschen Mozart-Gesellschaft und Experte für historische Klaviermusik. Foto: Ulrich Wagner, Archivbild

12.000 Euro soll die Kopie des Clavichords kosten, ein darauf spezialisierter Klavierbauer, Albrecht Czernin in Wien, ist schon gefunden. Bis zum Ende des Jahres, so Christoph Hammers Vorstellung, könnte das "Clavierl" bereits im Mozarthaus stehen und natürlich auch erklingen in entsprechenden Konzerten. Um die Finanzierung des Instruments leisten zu können – zumindest zum Teil –, lädt die Deutsche Mozart-Gesellschaft zum Benefizkonzert. Für Mittwoch, 31. Januar, sind zwei Termine (18 und 19.30 Uhr) angesetzt im intimen Konzertsalon des Mozarthauses, wo die Plätze bekanntermaßen schnell belegt sind. Cynthia Roberts, Violinprofessorin an der berühmten Juilliard School in New York, interpretiert zusammen mit Christoph Hammer (Hammerklavier) Violinsonaten von Mozart. In diesem Fall einmal nicht zu den sonst üblichen "Mittwoch mit Mozart"-Ticketpreisen, sondern etwas angehoben. "Der Betrag", sagt Hammer, "ist auch nicht als Eintrittspreis für ein Konzert zu verstehen, sondern als Beitrag für den Erwerb eines Instruments."

Üppiges Halbjahresprogramm der Mozart-Gesellschaft

Das Benefizkonzert ist zugleich Auftakt des neuen Halbjahresprogramms der Deutschen Mozart-Gesellschaft. Der Terminkalender ist üppig gefüllt, zu der schon genannten Mittwochsreihe mit jungen Künstlern verschiedenster Hochschulen gesellen sich größere Konzerte, die in unterschiedlichen Augsburger Konzertsälen stattfinden. Das gilt etwa für einen Liederabend mit dem Tenor Daniel Johannsen – gefeiert bei der Augsburger Schubertiade im letzten September –, der am 17. Februar im Kleinen Goldenen Saal ein Programm rund um Mozart und Haydn vorstellen wird. Am selben Ort gibt das Barockorchester Accademia di Monaco ein Festkonzert zum 125. Geburtstag des "göttlichen Sachsen" Johann Adoph Hasse (23. März). Auch Rüdiger Lotter, die Hofkapelle München und die Leopold- Mozart-Orchesterakademie sind wieder im DMG-Programm vertreten, etwa mit Mozart-Werken "für den Salon" (18. Mai).

Im Konzertsaal Grottenau wird die Pianistengröße Alexej Lubimov zu hören sein an einem frisch restaurierten Pleyel-Flügel von 1843, passend mit Klaviermusik von Chopin (1. Juni). Und zum Abschluss des Saisonprogramms erkundet Christoph Hammer zusammen mit Dorothea Seel (Traversflöte) im Schaezlerpalais die musikalische Achse Augsburg–Tirol (30. Juni), während am 21. Juli abermals Rüdiger Lotter mit seinen Musikern im Parktheater eine "Zauberflöten-Gala" präsentiert. Das Halbjahresprogramm wartet noch mit weiteren Konzerten auf, nachzulesen im neuen Programmflyer der Deutschen Mozart-Gesellschaft.