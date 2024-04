Rock in Augsburg

vor 22 Min.

Die Luftgitarre stirbt aus: Was Augsburg verliert, wenn das Spectrum schließt

Plus In sieben bis zehn Jahren soll der Spectrum Club schließen. Für Altrocker eine mittlere Katastrophe. Auch prominente Musiker würden eine Schließung bedauern.

Von Wolfgang Langner

Ein Leben ohne das Spectrum ist möglich, aber sinnlos. Die Augsburger Location soll in sieben bis zehn Jahren von der Bildfläche verschwinden und irgendwann sollen auf dem Areal an der Ecke Ulmer und Neusäßer Straße Wohnungen entstehen. Das ist jedenfalls der Plan. Es wäre das langsame Aussterben der Luftgitarre. Für Liebhaber des Klubs heute schon eine mittlere Katastrophe.

Wenn Bands wie Uriah Heep und Nazareth auftreten, brummt das Spectrum

Meine erste persönliche Erinnerung an das Lokal bezieht sich schon auf die früheren 1960er-Jahre. Damals gastierte der Theaterverein "Unter Uns" noch im Spectrum, das allerdings zu diesen Zeiten schlicht und einfach als TSV-Turnhalle (Kriegshaber) bezeichnet wurde. Der Nachkriegsmief war an allen Ecken und Enden zu spüren. Längliche Tischreihen, dekoriert mit weißen Decken, und natürlich durfte auch das Blumengebinde nicht fehlen. Die übervollen Aschenbecher machten das Ambiente auch nicht schöner. Aber – und das war das Wichtigste – die Leute hatten damals schon ihren Spaß. Und mein Vater, der eine Statistenrolle als Polizist in einer Komödie bekam, war stolz wie Oskar. Doch dann damals wie heute: die Zeitenwende. Dafür sorgten in Augsburg die vielen Amerikaner. In der Hochphase des Kalten Krieges waren bis zu 30.000 Amerikaner in der Stadt stationiert. Die US-Präsenz der Soldaten wirkte sich vor allem auf das Nachtleben aus. Aus der Theater-Spielstätte wurde der "Silver Dollar". Ein waschechter Country-Club in Zeiten von John Wayne oder Bonanza.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen