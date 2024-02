Augsburger Philharmoniker

vor 18 Min.

Überraschender Jongen, überragender Bruckner

Plus Mit Peter Bader als Solisten der Orgelsinfonie eines Belgiers gelingt den Philharmonikern ein echter Coup, und mit der Siebten des österreichischen Monumentalsinfonikers etwas Unerwartetes – dank Antony Bramall.

Von Stefan Dosch

Anton Bruckners 7. Sinfonie, die Augsburger Philharmoniker mit Anthony Bramall am Pult: eine Sinfonie aus dem Standardrepertoire eines jeden großen Orchesters, geleitet von einem erfahrenen Gastdirigenten. Da wird nichts schiefgehen, denkt man sich, und lehnt sich gelassen zurück in neutraler Erwartung dessen, was da kommen wird.

Und dann – unmöglich zu sagen, wann, wo genau – dann ereignet sich einer dieser Momente, die man als Konzertbesucher nicht herbeizitieren kann, Situationen des Musikerlebens, die sich dem passiv harrenden Hörer eben nur einstellen, Überraschungen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Das Ohr hakt mit einem Mal ein und mit ihm der aufnehmende Verstand, plötzlich ist die Aufmerksamkeit hoch gespannt, man meint, das auch anderswo im Saal zu spüren, meint obendrein, dass dies auch dem Sensorium der Musiker nicht entgeht: Ein Spannungswechselspiel zwischen Publikum und Interpreten ist da im Gange, vermittelt durch die Musik, durch Bruckners Siebte, deren Aufführung hier und heute schon im ersten Allegro alle Anzeichen des Besonderen trägt. Wird diese Bruckner-Höhe, fragt man sich im kurzen Atemholen beim Verklingen des Finalakkords des ersten Satzes, von Anthony Bramall und den Philharmonikern zu halten sein, über die Riesendimension des weiteren Sinfoniegebäudes hinweg?

