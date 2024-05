Staatstheater Augsburg

vor 20 Min.

Mehr als nur Grusel: So bereitet sich die Hauptdarstellerin auf „Frankenstein“ vor

Mirjana Milosavljević verkörpert Frankensteins Monster und die englische Schriftstellerin Mary Shelley am Staatstheater Augsburg.

Plus Ein Schauer-Klassiker mit mehreren Ebenen: Schauspielerin Mirjana Milosavljević spielt am Augsburger Staatstheater Frankensteins Monster – und dessen Schöpferin.

Von Rosaria Kilian

Wie ein Moai, eine der berühmten Steinfiguren auf den Osterinseln, ragt ein übergroßer Frankenstein-Gipskopf aus der Brechtbühne des Augsburger Staatstheaters. Quadratischer Schädel, ausgeprägte Brauenpartie, unverkennbar bohrt sich das Gewinde einer Schraube aus der Monster-Stirn. Bei "Frankenstein" auf der Brechtbühne im Gaswerk gehe es aber um mehr als das Monster und seine schaurigen Taten, sagt Mirjana Milosavljević. Sie verkörpert die Kreatur und ihre Schöpferin, die englische Schriftstellerin Mary Shelley, in der neuen Produktion des Augsburger Staatstheaters.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Milosavljević und ihre Kollegen sitzen in Probenkostümen vor dem Gipskopf, Textbücher in den Händen. Regisseur Jan Langenheim gibt Feedback zur eben gespielten Szene, währenddessen werden Bilder an zwei halbtransparente Vorhänge auf der Bühne projiziert. Die Bilder, eine Bibliothek etwa und ein Fläschchen Zaubertrank, sind teilweise von einer künstlichen Intelligenz entworfen, teilweise sind es Fotos aus der ligurischen Villa des Schriftsteller-Ehepaars Mary und Percy Shelley. Durch die neue Augsburger Frankenstein-Produktion geht ein Bruch. Einige Szenen drehen sich um den Entstehungsmythos des Romans und die turbulente Biografie der englischen Autorin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen