Bärenreiter: Ein Musikverlag von Weltgeltung mit Augsburger Wurzeln

Der in Kassel ansässige Verlag feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Der Gründer aber war ein Augsburger: Karl Vötterle.

Bärenreiter: Mit dem Namen weiß jeder an Musik Interessierte etwas anzufangen, zumindest, wenn er der klassischen Musik zugetan ist. Schließlich ist Bärenreiter der Name eines hochbedeutenden Musikverlags, der Notenmaterial, Lehrwerke, Musikliteratur und vieles mehr im Programm führt. Und meist wissen Musiker und Musikliebhaber auch, dass Bärenreiter seinen Stammsitz in Kassel hat, auf so mancher Notenausgabe steht es ja auch auf dem Deckblatt gedruckt.

Was jedoch nur wenigen bekannt ist: Als der Verlag vor 100 Jahren gegründet wurde, geschah das nicht in Kassel, sondern in Augsburg durch einen für die damaligen Verhältnisse noch nicht einmal volljährigen jungen Mann: Karl Vötterle. Der, 1903 in Augsburg geboren, formte Bärenreiter aus bescheidensten Anfängen heraus zu einem Musikverlag von Weltgeltung.

Die Jugend war bewegt im Wandervogel

Dabei gehörte Karl Vötterle nicht zu denen, die Bach, Mozart, Beethoven durch das Elternhaus in die Wiege gelegt bekommen hätten. Der Verlagsgründer, aufgewachsen im Proviantbachquartier, entstammte kleinbürgerlichen Verhältnissen. Dass die Musik überhaupt bestimmend in sein Leben trat, geschah durch eine für das frühe 20. Jahrhundert typische Zeiterscheinung, den Wandervogel. Eine Jugendbewegung, die ein Leben jenseits der zunehmend industriegeprägten Städte propagierte, sich in freier Natur zu verwirklichen versuchte, was insbesondere durch gemeinschaftliches Wandern erfolgte. In seinen Lebenserinnerungen „Haus unterm Stern“ beschreibt Vötterle atmosphärisch dicht, wie sich die Wandvogel-Wochenenden und -Ferien im Augsburger Umland ausnahmen, in seinem Fall in den 1910er und frühen 20er Jahren.

Gesungen wurde ausgiebig in dieser bündischen Jugend, und zwar Volksliedgut. Und Vötterle sang gern, verstand sich auch ein wenig auf das Geigenspiel, doch viel weiter ging das musikalische Interesse zunächst nicht. Zentraler Impuls für die spätere Laufbahn war für Vötterle die Begegnung mit Walther Hensel, einem Musikerzieher und Volkslied-Apologeten aus dem Sudetenland. Hensel veranstaltete 1923 eine Singwoche im mährischen Finkenstein, wohin sich auch Vötterle, inzwischen Buchhandelslehrling, aufmachte und dort mit Hensels Vorstellung von einer „neuen“ Singkultur, die im Kern ein „Zurück zu den Ursprüngen“ war, intensiv Bekanntschaft machte. In dem jungen Mann aus Augsburg reifte der Entschluss, dass dieses Liedgut in gedruckter Form festgehalten werden müsste, und so entstand die Idee zu einer Liedsammlung, genannt „Finkensteiner Blätter“.

Ein neuer Verlag braucht erst mal ein Signet

Gedacht, getan. Zurück in Augsburg wurde in der elterlichen Wohnung in der (heutigen) Otto-Lindenmeyer-Straße das erste Bärenreiter-Verlagswerk als Loseblattsammlung produziert, „im Herbst“ 1923, so der Verleger in der Rückschau. Ein Unternehmen mit allen Mühen und Wirrnissen des Anfangs, Vötterle beschreibt es launig in seinem Buch. Dem zunächst völlig Ahnungslosen – erst im April 1924, mit dem 21. Geburtstag, erfolgte der Eintrag ins Firmenregister – war so Unwichtiges wichtig wie das Faktum, über ein prägnantes Verlagszeichen zu verfügen. Eine Idee, wie das auszusehen habe, besaß er auch: ein trabender Bär, darauf ein Junge, der mit ausgestreckten Armen nach einem Stern greift. Zur Ausführung gewann Vötterle einen Münchner Grafiker. Auch wenn die Figur des Jungen inzwischen verschwunden ist und nur noch Bär und Stern das Verlagszeichen bilden, entpuppte sich das Signet als letztlich erstaunlich beständig, steht es doch auch nach 100 Jahren noch für das Unternehmen.

Lesen Sie dazu auch

Dass der Bärenreiter-Verlag letztlich doch nur einige wenige Jahre in Augsburg ansässig war, hatte zunächst private Gründe. Die junge Frau, die Vötterle kennenlernte und heiratete, stammte aus Kassel, der dortige Schwiegervater machte sich für die Übersiedelung stark, und vollends entschieden war der Standortwechsel, als der Kasseler Oberbürgermeister eine Hypothek in Höhe von 40.000 Mark für einen Neubau gewährte. „Damit“, schreibt Vötterle in seinen Lebenserinnerungen, „war die Entscheidung gegen die Vaterstadt Augsburg gefallen, die dem in kräftiger Aufwärtsentwicklung stehenden Verlag keinerlei Hilfe hatte angedeihen lassen.“ Man stelle sich vor: Der Bärenreiter-Verlag wäre in Augsburg geblieben und hätte hier die Tradition einst europaweit bedeutender Musikverlage wie desjenigen von Johann Jakob Lotter fortgeführt, sogar noch übertroffen … – ein reizvolles, müßiges Gedankenspiel.

Mit der Neuen Mozart-Ausgabe nochmals in Augsburg

So war es Kassel, wo Vötterles Verlag richtig Fahrt aufnahm und Bärenreiter sich internationale Reputation erwarb. Durch das Prinzip der akribisch erarbeiteten „Urtext“-Ausgaben, aber auch durch die verdienstvolle Reihe der Gesamtausgaben der Werke großer Komponisten, darunter, um nur zwei epochale Editionen herauszugreifen, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Bei Letzterem ergab sich für Vötterle doch noch einmal die Zusammenarbeit mit seiner Heimatstadt, lag die Editionsleitung für die Neue Mozart-Ausgabe zu Beginn doch in Händen des in Augsburg lebenden Musikwissenschaftlers Ernst Fritz Schmid. Der Bärenreiter-Verlag, der nach dem Zweiten Weltkrieg auch Niederlassungen in Basel, London und New York gründete, wird seit dem Tod seines Gründers 1975 von Tochter Barbara und deren Ehemann Leonhard Scheuch weitergeführt; inzwischen ist bereits die dritte Generation mit in die Geschäftsleitung des knapp hundert Mitarbeiter zählenden Hauses eingebunden.

Wie aber kam, um den Titel von Karl Vötterles Lebenserinnerungen zu variieren, das Haus unter den Stern, wie kam Bärenreiter zu seinem eigenwilligen Verlagssignet? Das reicht zurück in Vötterles frühe Jugend, in die Wandervogel-Zeit. Als es im Laufe einer strapazenreichen Wanderung Nacht geworden war, wies einer der älteren Kameraden hinauf auf das Sternbild des Großen Bären und dort auf „das Reiterlein auf dem Bären“, wie Vötterle schreibt, den Stern Alkor. Daraus wurde der auf dem Bärenrücken nach dem Stern greifende Junge, Vötterles Spiegelbild. Daraus wurde Bärenreiter.