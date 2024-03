Augsburger Band Carpet mit neuer Platte auf Kollisionskurs

Die Augsburger Band Carpet legt mit "Collision" ein neues Album vor. Anders als der Titel vermuten lässt, hört man den Songs der Platte an, dass die sechs Musiker bestens aufeinander eingespielt sind.

Kollisionen verheißen nichts Gutes. Man denkt an grotesk verbogenes Blech, zersplitterte Scheiben, unversöhnliche Wortwechsel. Doch wie so oft lohnt ein Blick hinter die erste Assoziation. Auch Sterne können kollidieren, ein extrem seltenes, dafür umso spektakuläreres Ereignis, das unfassbare Energien freisetzt und Supernovas auslöst, die in gleißenden Lichtkurven das Universum erleuchten. Das klingt schon eher nach einer Kollision im Sinne von Carpet, eine in Augsburg gewachsene Band, die schon früh, aber ganz heimlich, still und leise weit über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregte. So eine Sternenkollision konnte tatsächlich noch nie direkt beobachtet werden, aber dank Carpets neuer, vierter LP „Collision“ (Kapitän Platte) kann man nun hören, wie das klingen könnte.

Aber macht das Vakuum den interstellaren Weltraum nicht lautlos, wie kann man bei einer Sternenkollision also einen Klang vermuten? Ein berechtigter Einwand, doch viel zu rational und engstirnig für das Universum, das Carpet in Vinyl schneiden ließ. Die ersten acht Minuten des Albums führen Menschen, die noch nie eine Note der Band gehört haben, vor Augen und Ohren, wie die unendlichen Weiten des Sextetts klingen. Und diejenigen, denen die Band vertraut ist, werden die neuen Stücke begrüßen wie eine alte Freundin. Warm, handgemacht, von Musikern, die sich in- und auswendig kennen. Dass ihr Toningenieur Maximilian Wörle da explizit als Bandmitglied einbezogen ist, mag ungewöhnlich erscheinen, ist aber angesichts der kristallklaren, jedes noch so kleine Detail hörbar machenden Produktion nur konsequent.

Ein Song, der das Gesicht der Augsburger Band Carpet zeigt

Im monumentalen Opener „The Moonlight Rush“ hallt eine Trompete über einen schwer zu zählenden, aber eingängigen Takt, eine durchgehende Basslinie gibt dem schimmernden Gesang von Maximilian Stephan Halt. Sie schaffen eine flirrende Atmosphäre, einen beständigen, fast hypnotischen Puls und eine Reizüberflutung der Hörer-Synapsen, so viel trägt sich vor dem geistigen Auge zu. Es ist eine Nummer, die das eine Gesicht der Band repräsentiert. Eine Nummer, an deren filigranen Songstrukturen und überraschenden Wendungen lange bis ins kleinste Detail geschraubt wurde. Eine Nummer, als würde man in ein Monumentalgemälde fallen, das in bunten Farben Alices Wunderland zeigt, in dem die Häuser aus Gitarrenverstärkern gebaut sind und die Kekse zum Tee leicht harzig schmecken.

Doch Carpet kann auch anders. „Dead Fingers“ zum Beispiel ist einer dieser Songs, die aus dem Bauch heraus in einem Rutsch entstanden. Die Gitarren braten durch Verzerrer, die Becken wollen nicht aufhören zu schwingen, die Trompete imitiert überblasend den Klang eines stimmbruchgeplagten 13-Jährigen. Und selbst wenn es richtig hart wird, die Band vergisst die Harmonien nie.

In vier Tagen schrieb die Band die Songs des Albums

Bassist Hubert Steiner erzählt, dass es einige Songideen schon seit 2018 gab. Also schleppten sie die tonnenschweren Vintageverstärker die italienischen Alpen hoch, um in einer Hütte vier Tage lang Songs zu schreiben. Und neue Facetten zu entdecken. Der dritten Vorabsingle „Lost At Sea“, mit siebeneinhalb Minuten Laufzeit nicht unbedingt aufs Formatradio zielend, genügt erst einmal ein einziger Ton aus Gitarre und Flügelhorn, auf dem gemeinsam mit dem minimalen, perkussiven Rhythmus Maximilian Stephan eine Gesangsmelodie entdecken darf, die Radioheads Thom Yorke ein wissendes Lächeln ins Gesicht zaubern würde. Es ist ein bisschen wie der Blick von einem Boot auf den offenen Ozean. Zuerst scheinen die Wellen alle gleich, doch bei immer genauerer Betrachtung fällt ein Detail nach dem anderen auf: ein hell auf dem Wasser schimmernder Gitarrenakkord, eine schäumende Wellenkrone aus Trommeln, der Schatten eines Mellotrons unter der Wasseroberfläche. Ganz unmerklich bauen sich die Wellen auf, es folgt eine kurze Ruhe vor dem Sturm, dann türmt sich der Song auf zu einer Wand aus Kraft und Klang, und man erinnert sich wieder: Richtig laut wirkt es nur, wenn es davor ganz leise war.

Carpet atmet den Geist des norwegischen Trios Motorpsycho, das seit 35 Jahren macht, was es will, und trotzdem in jeder Ausprägung sofort erkennbar ist. Sie hat einen ähnlichen Ansatz und denselben Wiedererkennungswert. Ob progressiv oder geradeaus, ob psychedelisch oder schreiend laut, ob Stoner Rock oder Jazz – der Charakter der Band ist in jeder Sekunde zu erkennen. Er ist wie eine Supernova: energiegeladen, mysteriös und wunderschön.

Releasekonzert am 27. April im City Club Augsburg.