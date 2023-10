Lauter Alarm: Das steckte hinter dem mysteriösen, nächtlichen Geräusch

Das Signalgeräusch, das letzte Woche nachts immer wieder erklang, war weit in Augsburgs Innenstadt zu hören. Was dahintersteckte.

Zwei Nächte lang war dieses durchdringende Geräusch in der vergangenen Woche immer wieder laut in der Augsburger Innenstadt zu hören. In sozialen Netzwerken wurde diskutiert, worum es sich dabei handeln könnte. Eine Anfrage unserer Redaktion an die Deutsche Bahn wurde inzwischen beantwortet. Tatsächlich steckt das Unternehmen dahinter.

Wie eine Sprecherin berichtet, wurden Dienstag- und Mittwochnacht an einem Gleis im Bereich des Augsburger Hauptbahnhofs Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Grundsätzlich werde bei solchen Arbeiten zur Sicherung der Mitarbeiter im Gleis eine sogenannte Rottenwarnanlage (ATWS) eingesetzt. "Sie ist vorgeschrieben und warnt die Mitarbeiter vor herannahenden Zügen." Die ATWS habe eine lärmregulierende Warnung und passe den Pegel des Warnsignals intelligent und automatisch an die Umgebungslautstärke an. "Dafür ermitteln die Geräte permanent den Geräuschpegel der Umgebung."

Geräusch nachts in Augsburg: Bahn entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten

Neben einer geräuschintensiven Gleisbaumaschine werde dadurch beispielsweise mit dem Maximalpegel gewarnt. Sei der Geräuschpegel gering, falle die Warnung mit dem Minimalpegel entsprechend leiser aus, so die Erklärung.

Manche Nutzer in den sozialen Netzwerken hatten genau solch eine Warnanlage hinter dem Geräusch bereits vermutet. Die Deutsche Bahn, so betont die Sprecherin, entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten in vergangener Woche und bittet um Verständnis.

