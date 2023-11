Newspodcast

Das soll aus der Kahnfahrt werden +++ Stadtrat gegen Wasserkraftwerk im Stadtwald +++ Puppentheater mit Kuka-Robotern

Von Greta Prünster Artikel anhören Shape

Die Augsburger Panther haben sich von ihrem verstorbenen Ex-Kollegen Adam Johnson verabschiedet. Welche Auswirkungen sein Unfall auf die Spielregeln haben könnte, darum geht es in dieser Folge. Außerdem: Was wird aus der Kahnfahrt und was haben Kuka-Roboter mit der Puppenkiste gemeinsam?

Themen folgen