Schulen zu, viele Unfälle: Blitzeis sorgt für Chaos +++ Augsburgs Bevölkerung wächst wieder +++

Von Greta Prünster

Glatteis sorgt für Chaos in Augsburg und in der Region: Welche Einschränkungen es gab und gibt, hört ihr in dieser Episode. Außerdem sprechen wir über den Bevölkerungszuwachs in der Stadt und die Frage, warum die AfD gerade so häufig in den Schlagzeilen auftaucht.

