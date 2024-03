Newspodcast

Weltfrauentag: Bitte weiterkämpfen! +++ Mittagstisch sucht junge Freiwillige

Von Lena Bammert

Heute ist Weltfrauentag oder auch feministischer Kampftag - je nachdem, wie viel Revolution in euch steckt. Außerdem: Der Mittagstisch in der Pfarrei St. Thomas in Kriegshaber sucht junge Helfer und Helferinnen und in Göggingen gibt es Ärger um Baumfällungen.

