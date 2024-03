Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Gleich zweimal musste die Polizei am Wochenende in Augsburg eingreifen, weil Männer alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs waren.

Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer war am Samstag einer Polizeistreife aufgefallen, als er gegen 1.45 Uhr in der Äußeren Uferstraße in Oberhausen unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den Fahrer und ließen ihn einen Atemalkoholtest machen. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt unterbunden und der Führerschein sichergestellt.

Ähnlich erging es am Sonntag einem 31-jährigen Autofahrer. Er war gegen 0.30 Uhr alkoholisiert in der Donauwörther Straße unterwegs und kam beim Alkoholtest auf einen Wert von 1,1 Promille. Auch seine Fahrt endete damit. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr. (nist)