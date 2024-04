Oberhausen

vor 17 Min.

Mit 1,6 Promille Unfall verursacht

1,6 Promille Alkohol im Blut hatte eine 47-Jährige am Montagabend bei einem Unfall in Oberhausen.

Zu einem Unfall zwischen einer 47-jährigen Autofahrerin und einem 57-jährigen Autofahrer ist es am Montagabend in der Dieselstraße gekommen. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Gegen 20.45 Uhr waren die 47-Jährige und der 57-Jährige in Richtung Osten unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel der Frau kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger des Mannes. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war die 47-Jährige alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 47-Jährige. (gau)

