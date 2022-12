Öffnungszeiten

11:32 Uhr

So haben Bäcker in Augsburg zu Weihnachten, Silvester, Neujahr und Heilige Drei Könige geöffnet

Frische Backwaren gehören für viele Menschen aus der Region auch an den Feiertagen dazu.

Unsere interaktive Karte zeigt, wann die Bäckereien in Augsburg an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester, Neujahr und Hl. Drei Könige geöffnet haben.

Frische und knackige Semmeln, Brot und Brezen gehören für viele Menschen gerade auch an den Feiertagen auf den Tisch. Dafür nimmt man es gerne mal in Kauf, auch bei der Kälte aus dem Haus zu gehen. Damit Augsburgerinnen und Augsburger beim Lieblingsbäcker um die Ecke nicht vor verschlossenen Türen stehen, haben wir gesammelt, wann die Bäckereien im Stadtgebiet zu Weihnachten und zum Jahreswechsel geöffnet haben. Bäckereien in Augsburg: Öffnungszeiten an Weihnachten, Silvester und Neujahr Unsere Liste und die interaktive Karte führen alle Bäckereien auf, die sich auf unsere Anfrage gemeldet haben. Die Öffnungszeiten Ihrer Bäckerei stehen noch nicht in unserer Liste? Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online-redaktion@augsburger-allgemeine.de. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Jede Breze steht für eine Bäckerei-Filiale in Augsburg. Tippen oder klicken Sie auf eine der Brezen, um die Öffnungszeiten zu erfahren. Sie können mit dem Plus- und Minuszeichen auch hinein- und herauszoomen. Bäcker Bachmeier Richtet sich nach den Öffnungszeiten des Kauflands.

Heiligabend: 7 bis 14 Uhr.

Silvester: entsprechend der Kaufland-Öffnungszeiten

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen Bäckerei Balletshofer Von-Rehlingen-Straße: Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 11 Uhr.

: 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 11 Uhr. Holzweg : Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 11 Uhr

: : 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 11 Uhr Ulmer Straße 163 : Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 11 Uhr

: : 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 11 Uhr Bürgermeister-Wegele-Straße : Heiligabend : 6.30 bis 14 Uhr

Erster Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Zweiter Weihnachtsfeiertag : 7.30 bis 17 Uhr

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr

: : 6.30 bis 14 Uhr Erster : geschlossen Zweiter : 7.30 bis 17 Uhr : 6.30 bis 14 Uhr : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr Stadtberger Straße: Heiligabend : 6.30 bis 14 Uhr

Erster Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Zweiter Weihnachtsfeiertag : 7.30 bis 17 Uhr

Silvester : 6.30 bis 16 Uhr

Neujahr : 8.30 bis 17 Uhr

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr

: 6.30 bis 14 Uhr Erster : geschlossen Zweiter : 7.30 bis 17 Uhr : 6.30 bis 16 Uhr : 8.30 bis 17 Uhr Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr Am Dreieck, Neusäß : Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr

: 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 13 Uhr Erster und Zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr Ulmer Straße 16 1/2: Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Bismarckstraße: Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr

: 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr Augsburger Straße : Heiligabend : 6.30 bis 14 Uhr

Erster Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Zweiter Weihnachtsfeiertag : 7.30 bis 17 Uhr

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

Neujahr : 8.30 bis 17 Uhr

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr

: 6.30 bis 14 Uhr Erster : geschlossen Zweiter : 7.30 bis 17 Uhr : 6.30 bis 14 Uhr : 8.30 bis 17 Uhr Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr Philipp-Häring-Straße : Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr

: 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr Max-von-Laue-Straße : Heiligabend : 6.30 bis 14 Uhr

Erster Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Zweiter Weihnachtsfeiertag : 7.30 bis 17 Uhr

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

Neujahr : 8.30 bis 17 Uhr

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr

: 6.30 bis 14 Uhr Erster : geschlossen Zweiter : 7.30 bis 17 Uhr : 6.30 bis 14 Uhr : 8.30 bis 17 Uhr Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr Edison-Straße : Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 11 Uhr

: 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen : 6.30 bis 13 Uhr Hl. Drei Könige: 7.30 bis 11 Uhr Viktoriastraße : Heiligabend : 6.30 bis 14 Uhr

Erster Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Zweiter Weihnachtsfeiertag : 6.30 bis 18 Uhr

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

Neujahr : 8.30 bis 18 Uhr

Hl. Drei Könige: 6 bis 18 Uhr

: : 6.30 bis 14 Uhr Erster : geschlossen Zweiter : 6.30 bis 18 Uhr : 6.30 bis 14 Uhr : 8.30 bis 18 Uhr Hl. Drei Könige: 6 bis 18 Uhr Ulmer Landstraße: Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

: 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen : 6.30 bis 14 Uhr Südtiroler Straße : Heiligabend : 6.30 bis 14 Uhr

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: 6.30 bis 14 Uhr : 6.30 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Karolinenstraße : Heiligabend : 6.30 bis 14 Uhr

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr

: 6.30 bis 14 Uhr : 6.30 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr Inninger Straße : Heiligabend : 6.30 bis 14 Uhr

Erster Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Zweiter Weihnachtsfeiertag : 7.30 bis 17 Uhr

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

Neujahr : 8.30 bis 17 Uhr

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 17 Uhr La Boulangerie Heiligabend: 7 bis 13 Uhr

Erster Weihnachtsfeiertag: 7 bis 13 Uhr

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 7 bis 17 Uhr

Silvester: 7 bis 14 Uhr

Klimawandel War der Dezember in der Region bisher ungewöhnlich kalt? Cumpanum Mittlerer Lech : Heiligabend : 8 bis 13 Uhr

Silvester : 8 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: 8 bis 13 Uhr : 8 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Bahnhofstraße : Heiligabend : 10 bis 13 Uhr

Silvester : 10 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: 10 bis 13 Uhr : 10 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Annastraße: Heiligabend : 8 bis 13 Uhr

Silvester : 8 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: 8 bis 13 Uhr : 8 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Augsburger Straße : Heiligabend : 7 bis 13 Uhr

Silvester : 7 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen Bäckerei Gesswein Heiligabend: 5.30 bis 12.30 Uhr

Silvester: 5.30 bis 12.30 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, 27. Dezember sowie 1. - 9. Januar geschlossen Hofpfisterei Philippine-Welser-Straße : Heiligabend : 8.30 bis 14 Uhr

Silvester : 8.30 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: : 8.30 bis 14 Uhr : 8.30 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Stadtmarkt : Heiligabend : 7 bis 13 Uhr

Silvester : 7 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: : 7 bis 13 Uhr : 7 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Neuburger Straße: Heiligabend : 7 bis bis 12.30 Uhr

Silvester : 7 bis 12.30 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen Ihle Angaben laut Ihle-Internetpräsenz. Silvester: Die Öffnungszeiten hängen in den jeweiligen Filialen aus. Ihle-Café Apothekergäßchen: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Bahnhofstraße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Königsplatz: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Bäcker-Snack im Rewe Jakoberwallstraße: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Rewe Prinzstraße: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Wertachstraße: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café in der City Galerie: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Bäcker-Snack im Rewe Donauwörther Straße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Edeka Ulmer Straße Augsburg : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café im Dehner: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Konrad Augsburger Straße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Edeka Pfersee : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Brotkorb Reesepark Rewe Ulmer Straße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Edeka Hofrath-Röhrer-Straße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Friedberger Straße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Rewe Hochzoll : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café im Kaufland Meraner Straße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Baker's Lechhausen : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Neuburger Straße: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und Zweiter sowie : geschlossen Ihle Rewe Neuburger Straße: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Rewe Schlössle: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café im FMZ Hammerschmiede: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Rewe Schillstraße: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Rewe Haunstetter Straße: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Millsfrisch Hofackerstraße: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle Bäcker-Snack im Rewe im Tal: Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Bürgermeister-Aurnhammer-Straße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

: bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Ihle-Café Bürgermeister-Miehle-Straße : Heiligabend : bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen Kitzenmarkt Von Heiligabend bis 8. Januar: geschlossen Friedberger Landbrot, Bäcker Knoll Oskar-von-Miller-Straße : Heiligabend : 6 bis 12.30 Uhr

Silvester : 6 bis 12.30 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 6 bis 12.30 Uhr : 6 bis 12.30 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Gögginger Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 16 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 7 bis 14 Uhr : 7 bis 16 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Haunstetter Straße: Heiligabend : 6 bis 14 Uhr

Silvester : 6 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 6 bis 14 Uhr : 6 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Konrad-Zuse-Straße : Heiligabend : 6 bis 14 Uhr

Silvester : 6 bis 16 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 6 bis 14 Uhr : 6 bis 16 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Friedberger Straße : Heiligabend : 6 bis 14 Uhr

Silvester : 6 bis 16 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 6 bis 14 Uhr : 6 bis 16 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Bäckergasse : Heiligabend : 6.15 bis 13 Uhr

Silvester : 6.15 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: : 6.15 bis 13 Uhr : 6.15 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Alte Gasse: Heiligabend : 6.45 bis 12.30 Uhr

Silvester : 6.45 bis 12.30 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 6.45 bis 12.30 Uhr : 6.45 bis 12.30 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Halderstraße : Heiligabend : 7.30 bis 13.30 Uhr

Silvester : 7.30 bis 13.30 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: : 7.30 bis 13.30 Uhr : 7.30 bis 13.30 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Bahnhofstraße : Heiligabend : 7.30 bis 13.30 Uhr

Silvester : 7.30 bis 13.30 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: : 7.30 bis 13.30 Uhr : 7.30 bis 13.30 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Stadtmarkt : Heiligabend : 7 bis 13 Uhr

Silvester : 7 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: : 7 bis 13 Uhr : 7 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Volkhartstraße : Heiligabend : 6.45 bis 12.30 Uhr

Silvester : 6.45 bis 12.30 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: : 6.45 bis 12.30 Uhr : 6.45 bis 12.30 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Humboldstraße: Heiligabend : 6 bis 14 Uhr

Silvester : 6 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 6 bis 14 Uhr : 6 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Stätzlinger Straße: Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Tauroggener Straße : Heiligabend : 6 bis 14 Uhr

Silvester : 6 bis 14.30 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: : 6 bis 14 Uhr : 6 bis 14.30 Uhr Erster und Zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Donauwörther Straße : Heiligabend : 6 bis 14 Uhr

Silvester : 6 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: 6 bis 14 Uhr : 6 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Brunnenbachstraße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 16 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 16 Uhr Erster und zweiter sowie und Dreikönig: geschlossen Hermann-Köhl-Straße : Heiligabend : 6 bis 13 Uhr

Silvester : 6 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Dreikönig: geschlossen Bäckerei Laxgang Spitalgasse: Heiligabend : 6.30 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 6.30 bis 12 Uhr

Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: geschlossen.

: 6.30 bis 12 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 6.30 bis 12 Uhr : geschlossen Hl. Drei Könige: geschlossen. Moritzplatz: Heiligabend bis Hl. Drei Könige: geschlossen

bis Hl. Drei Könige: geschlossen Hammerschmiedweg: Heiligabend : 7 bis 12.30 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 7 bis 12.30 Uhr

Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: 7 bis 12.30 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 7 bis 12.30 Uhr und Hl. Drei Könige: geschlossen Stadtmarkt : Die Öffnungszeiten werden vom Marktamt für alle Standbetreiber vorgegeben und rechtzeitig im Internet bekannt gegeben. Bäckerei Mück Zietenstraße: Heiligabend : 6 bis 13 Uhr

Silvester : 6 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: 6 bis 13 Uhr : 6 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Kolbergstraße: Heiligabend : 6 bis 13 Uhr

Silvester : 6 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen Bäckerei Rager Gögginger Straße : Heiligabend : 5.30 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 6.30 bis 12 Uhr

Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr

: 5.30 bis 12 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 6.30 bis 12 Uhr : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr Bobinger Straße : Heiligabend : 6 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 6 bis 12 Uhr

Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr

: 6 bis 12 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 6 bis 12 Uhr : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr Bürgermeister-Bohl-Straße : Heiligabend : 6 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 7 bis 12 Uhr

Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr

: 6 bis 12 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 7 bis 12 Uhr : geschlossen Hl. Drei Könige: 7.30 bis 12 Uhr Auf dem Nol: Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 6.30 - 13 Uhr

: 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 6.30 bis 13 Uhr : geschlossen Hl. Drei Könige: 6.30 - 13 Uhr Bürgermeister-Widmeier-Straße : Heiligabend : 5.30 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 5.30 bis 12 Uhr

Neujahr : geschlossen

: : 5.30 bis 12 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 5.30 bis 12 Uhr : geschlossen Biberbachstraße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 7 bis 16 Uhr

Neujahr : geschlossen

: : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 7 bis 16 Uhr : geschlossen Viktoriastraße : Heiligabend : 8 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 8 bis 13 Uhr

Neujahr : geschlossen

: : 8 bis 13 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 8 bis 13 Uhr : geschlossen Salomon-Idler-Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 7 bis 16 Uhr

Neujahr : geschlossen

: 7 bis 14 Uhr Erster und Zweiter : geschlossen : 7 bis 16 Uhr : geschlossen Germanenstraße: Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 7 bis 16 Uhr

Neujahr : geschlossen

: 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter : geschlossen : 7 bis 16 Uhr : geschlossen Bürgermeister-Wohlfart-Straße : Heiligabend : 6.30 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag : geschlossen

Silvester : 6.30 bis 12 Uhr

Neujahr : geschlossen Vollwertbäcker Schneider Zugspitzstraße: Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen

: 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Kirchbergstraße : Heiligabend : 6 bis 13.30 Uhr

Silvester : 6 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr

Hl. Drei Könige: 7 bis 13 Uhr

: 6 bis 13.30 Uhr : 6 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie Hl. Drei Könige: 7 bis 13 Uhr Wellenburger Straße: Heiligabend : 6.30 bis 12 Uhr

Silvester : 6.30 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen Bio-Bäckerei Schubert Zwölf-Apostel-Platz: Heiligabend : 7 bis 13 Uhr

Silvester : 7 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen



: 7 bis 13 Uhr : 7 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Café Himmelgrün: Heiligabend : 8 bis 12 Uhr

Silvester : 8 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: 8 bis 17 Uhr

: 8 bis 12 Uhr : 8 bis 12 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: 8 bis 17 Uhr Stadtmarkt : Heiligabend : 7 bis 13 Uhr

Silvester : 7 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen



: : 7 bis 13 Uhr : 7 bis 13 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Königsplatz : Heiligabend : 7 bis 13 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen



: : 7 bis 13 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Bahnhofstraße : Heiligabend : 6.30 bis 13 Uhr

Silvester : 6.30 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen



: : 6.30 bis 13 Uhr : 6.30 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie und Hl. Drei Könige: geschlossen Friedberger Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 16 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr und Hl. Drei Könige: geschlossen Bäckerei Wolf Schertlinstraße: Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Höfatstraße : Heiligabend : 7 bis 12 Uhr

Silvester : 7 bis 12 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 12 Uhr : 7 bis 12 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Holzweg : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Bürgermeister-Aurnhammer-Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und Zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Neuburger Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und Zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Albert-Leidl-Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Neue Straße: Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und Zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Zugspitzstraße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Luther-King-Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Widderstraße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Meraner Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Stuttgarter Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Augsburger Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Frauentorstraße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Maximilianstraße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Königsplatz : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und Zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Willy-Brandt-Platz : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Steingasse : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und Zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Am Schäfflerbach: Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Salomon-Idler-Straße : Heiligabend : 7 bis 14 Uhr

Silvester : 7 bis 14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

: : 7 bis 14 Uhr : 7 bis 14 Uhr Erster und zweiter sowie : geschlossen Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten Stadtmarkt : Heiligabend : 7 bis 13 Uhr

Silvester : 7 bis 13 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr : geschlossen

Hl. Drei Könige: zu den bekannten Feiertags-Öffnungszeiten

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

