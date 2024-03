Ostern

16:10 Uhr

Veganer Lachs, Frühstücksburger oder Kokos-Limettenmousse: Sechs Tipps für einen Osterbrunch

Plus Keine Lust auf viel Arbeit für den Osterbrunch zu Hause? Unsere Redaktion hat Ideen und Vorschläge für Frühstückslokale in der Region gesammelt.

Von Lena Asam

Die Osterzeit bedeutet für viele auch Zeit mit der Familie und ein ausgedehntes Frühstück im Kreis ihrer Lieben hat am Ostersonntag oder -montag fast Tradition. Wer für den perfekten Osterbrunch nicht stundenlang in der Küche stehen will, kann es sich in einem Lokal gut gehen lassen. Und davon gibt es in der Region einige. Mal gibt es vegane Pancakes, mal klassisch Weißwürste, mal Austern mit Livemusik und mal Frühstückstapas. Wir haben für Sie sechs Vorschläge für den perfekten Osterbrunch mit gutem Essen und wenig Arbeit zusammengesucht, bei denen Sie garantiert fündig werden.

Das Restaurant im Reitpark Mergenthau und das Solea in Kissing gehören zu der gleichen Betreiberfamilie. Foto: The Seidels

Restaurant im Reitpark Mergenthau: erster Osterbrunch nach Wiedereröffnung

Anfang dieses Jahres wiedereröffnet, ist das Restaurant im Reitpark Mergenthau in Kissing nicht mehr nur Gaststätte, sondern auch eine Eventlocation für Feiern oder Hochzeiten. Neben der Standardkarte mit rustikalen Gerichten wie Zwiebelrostbraten oder Kässpatzen gibt es auch eine regelmäßig wechselnde Saisonkarte und für die kleinen Gäste eine Kinderkarte. Für die Osterzeit hat sich das Team des Restaurants im Reitpark Mergenthau etwas Besonderes einfallen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen