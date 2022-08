Plärrer Augsburg: Bierzelt, Reservierung, Parken – alle Infos

Etwa 1,2 Millionen Besucher hat der Augsburger Plärrer jährlich. Wir haben alle wichtigen Infos zum Volksfest: Wann ist Familientag und wann ist Feuerwerk auf dem Plärrer in Augsburg?

Der Augsburger Plärrer ist das größte Volksfest in Bayerisch-Schwaben und findet zweimal jährlich für etwa zwei Wochen in Augsburg statt. Nach eigenen Angaben besuchen etwa 1,2 Millionen Menschen die Veranstaltung jährlich. Das Volksfest bietet Bierzelte und zahlreiche Essensstände, ob herzhaft oder süß. Außerdem gibt es viele Fahrgeschäfte für Klein und Groß. Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen zum Augsburger Plärrer zusammengetragen: Parkmöglichkeiten, Öffnungszeiten, Bierzelt, Reservierung und Preise.

Adresse und Parken – Wo ist der Plärrer in Augsburg?

Der Augsburger Plärrer findet auf dem Kleinen Exerzierplatz statt. Das Festgelände ist 36.000 Quadratmeter groß und wird außerhalb der Volksfestzeiten auch als Parkfläche genutzt.

Adresse: Langenmantelstraße / Ecke Kesterstraße, 86153 Augsburg

Möchten Sie das Volksfest besuchen, empfiehlt der Plärrer die Parkplätze an der Holzbachstraße und auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße zu benutzen. Dort gibt es insgesamt etwa 500 Parkplätze.

Sie können aber auch ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Direkt am Augsburger Hauptbahnhof oder am Königsplatz können Sie die Straßenbahnlinie 4 nutzen und an der Haltestelle "Plärrer" aussteigen.

Öffnungszeiten – Wann beginnt und schließt der Plärrer in Augsburg?

Der Plärrer in Augsburg findet zweimal im Jahr statt (im Frühling und Herbst) und dauert jeweils etwa zwei Wochen. Im Frühling beginnt der Plärrer immer am Ostersonntag, im Herbst beginnt der Plärrer Ende August. Die genauen Daten zur Öffnung finden Sie jedes Jahr auf der Webseite des Plärrers.

Öffnungszeiten pro Tag:

Montag – Donnerstag: 12.00 - 23.00 Uhr

Freitag: 12.00 - 23.30 Uhr

Samstag: 10.30 - 23.30 Uhr

Sonntag und Feiertag : 10.30 - 23.00 Uhr

Plärrer 2021 und 2022 – wann fand das Volksfest statt?

Während der Augsburger Plärrer im Jahr 2020 und an Ostern 2021 aufgrund der Pandemie komplett ausfiel, fand der Herbstplärrer vom 27. August bis zum 12. September 2021 in einer kleineren Form und mit einigen Corona-Maßnahmen statt. Im Jahr 2022 kehrte das Volksfest wieder in gewohnter Form und ohne Corona-Regelungen zurück. Der Oster-Plärrer fand vom 17. April bis zum 1. Mai statt, der Herbstplärrer vom 26. August bis zum 11. September 2022.

Geschichte des Plärrers Augsburg

Der Augsburger Plärrer fand im Jahr 1878 zum ersten Mal statt und hat damit eine Geschichte, die länger als 100 Jahre zurückreicht. Der Vergnügungspark der vergangenen Jahrhunderte bestand zunächst aus Artisten, Zauberkünstlern, Moritatensängern und Schießstandbetreibern. Diese betrieben ihr Geschäft früher bei den Märkten in der Innenstadt, störten die Anwohner aber schließlich mit ihrem "Geplärre", wodurch der heutige Name und das Veranstaltungsgelände gefunden wurde. Auch einige außergewöhnliche Dinge wurden bereits auf dem Augsburger Plärrer zur Schau gestellt: 1969 konnte man den damals kleinsten Mann der Welt und eine Delfinschau im Vergnügungspark bestaunen. Heute bauen dort zweimal jährlich ca. 85 Schausteller und Wirte aus Süddeutschland ihre Fahrgeschäfte, Stände und Zelte auf.

Plärrer Augsburg: Bierzelt und Reservierung

Zwei Bierzelte sind Teil des Augsburger Volksfests: das Schaller Zelt und das Binswanger Zelt. Die Zelte bieten ihren Gästen bayerische Küche und Musikprogramm. Für beide Zelte sind Tischreservierungen ab 5-6 Wochen vor Plärrerstart möglich.

In zwei Bierzelten kann man auf dem Augsburger Plärrer Bier, bayerische Küche und Musik genießen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Schaller Zelt:

Reservierung per Telefon: 0176/82114542

per Telefon: 0176/82114542 Reservierung per Mail: reservierung@schallerzelt.de

per Mail: reservierung@schallerzelt.de Weitere Infos zu Reservierung , Speisekarte und Programm auf der Webseite

Binswanger Zelt:

Reservierung per Telefon (nur während des Festes): 0821/2982980

per Telefon (nur während des Festes): 0821/2982980 Reservierung per E-Mail (nur vor Festbeginn):

per E-Mail (nur vor Festbeginn): Weitere Infos zu Reservierung , Speisekarte und Programm auf der Webseite

Plärrer Augsburg: Familien- und Kindertag & Preise

Der generelle Eintritt zum Augsburger Plärrer ist frei. Die Einnahmen werden vor allem durch den Speiseverkauf und den Fahrgeschäfte-Betrieb erzielt. Die Preise variieren dabei von Schausteller zu Schausteller. Mittwochs ist Kinder- und Familientag im Augsburger Vergnügungspark. An diesen Tagen gelten ermäßigte Fahr- und Eintrittspreise (oft 50 Prozent billiger als der Normalpreis). An allen übrigen Betrieben gibt es ebenfalls Vergünstigungen.

Während der Plärrer in Augsburg veranstaltet wird, gibt es freitags ein Feuerwerk um 22 Uhr. Foto: Ulrich Wagner

Feuerwerk am Plärrer Augsburg

Jedes Mal ein Highlight: An Freitagabenden werden auf dem Augsburger Plärrer große Feuerwerke abgebrannt. Immer freitags um 22 Uhr erleuchten die Lichter den Himmel über dem Volksfest und der Stadt Augsburg.