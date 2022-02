Augsburg

Der Osterplärrer 2022 in Augsburg findet statt – aber in welchem Format?

Im Jahr 2019 fand letztmals ein Osterplärrer in Augsburg statt. Wegen Corona fiel die Veranstaltung zweimal aus. In diesem Jahr soll es wieder ein Volksfest geben.

Wegen Corona fiel der Augsburger Osterplärrer in den Vorjahren aus. 2022 soll es wieder einen Frühjahrs-Plärrer geben. Aber was passiert mit dem Testzentrum auf dem Gelände?

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat in den beiden zurückliegenden Jahren den großen Volksfesten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oster- und Herbstplärrer in Augsburg mussten jeweils abgesagt werden. In den Sommermonaten sorgten die Schausteller mit einem abgespeckten Plärrer zumindest für ein wenig Abwechslung und Vergnügen auf dem Festgelände. Dieses Jahr soll auch im Frühjahr endlich wieder ein Volksfest stattfinden. Josef Diebold, Sprecher der Schausteller, sagt gegenüber unserer Redaktion: "Es findet eine Veranstaltung statt. Fraglich ist derzeit das Format." Könnte es womöglich wieder Bierzelte geben? In einem wichtigen Punkt muss die Stadt noch eine Lösung finden: Gegenwärtig steht das großes Corona-Testzentrum auf dem Plärrergelände. Diese Einrichtung ließe sich nur schwierig mit dem Volksfest kombinieren.

