Versuchter Einbruch in Haunstetten: Polizei ermittelt

Ein Einbruch in eine Gaststätte in Augsburg-Haunstetten blieb erfolglos. Die Polizei fahndete sogar mit einem Hubschrauber nach den zwei Tätern.

Zwei bislang unbekannte Täter haben versucht, am Dienstagmorgen (30. Januar) um 1.30 Uhr in ein Restaurant am Georg-Käß-Platz in Haunstetten einzubrechen. Eine Anwohnerin beobachtete die beiden Täter und rief die Polizei. Kurz darauf löste die Alarmanlage im Restaurant aus und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung, heißt es von der Polizei. Die eingeleitete Fahndung, bei der sogar ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verlief ergebnislos. Auch wenn es den Einbrechern nicht gelang, in das Restaurant einzudringen, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (AZ)